Respecto al envío ilegal de municiones a la frontera.

Nuevo general de la policía, una vez enterado del tema, debe tomar acciones correctivas.



No puede porque a la vez, Javier León Velarde Díaz, jefe del área de investigación que viene indagando sobre el presunto delito contra la seguridad pública, peligro común, producción, desarrollo y comercialización ilegal de armas químicas en agravio del Estado Peruano (aunque en realidad les deberían investigar por tráfico ilegal de armas y traición a la Patria); también es jefe de la sección de seguridad de fronteras.

Es por ello que él mismo, León Velarde, se gira un documento y él mismo se responde, de acuerdo a la conveniencia que considere necesario. Eso no puede darse en el marco de una investigación delicada frente a los hechos escandalosos y temerarios que han osado cometer un grupo de personas asociadas a la institución policial el pasado 12 de enero de 2022.

Día en que dos mujeres pretendieron enviar vía agencia de transportes más de 8 mil municiones, cacerinas AKM y municiones calibre 9mm marca Browning, a través de 7 cajas de cartón, supuestamente para la Comisaría “Soplín Vargas”, ubicada en la frontera con Colombia donde hay presencia de guerrilleros y narcotráfico. La peligrosa carga fue descubierta en el Grupo Aéreo 42.

Este medio de comunicación tuvo acceso a varios documentos de la investigación que se viene desarrollando, pudiendo reparar en un detalle que no debe pasar desapercibido.

El jefe de la DEPINCRI, que también es el jefe de la sección de seguridad de FRONTERAS, Rodolfo León Velarde Díaz, el pasado 15 de enero se envía el mismo el oficio 186-2022; pidiendo información respecto a números telefónicos asignados al personal de la comisaría de Soplín Vargas. Marca, modelo, operador e IMEI de los equipos.

También de los que actualmente laboran en esa comisaría. Pide se remita documentación del registro de llamadas (entrantes y salientes), del teléfono o teléfonos celulares asignados al personal desde el 9 de enero 2022 al 12 de enero 2022. También que se remitan capturas de pantalla del mencionado registro de llamadas, mensajes de texto y Whatsapp. Y si a la fecha existe faltante de municiones.

EL MISMO COMANDANTE VELARDE DÍAZ, SE RESPONDE A LA VELOCIDAD DE UN RAYO.

“La comisaría fronteriza PNP Soplín Vargas, cuenta con fluido eléctrico solo por las noches (en el horario de las 18 a 22 horas). La señal de telefonía móvil es inestable.

Por días no cuenta con sistema de Internet lo cual imposibilita realizar algunas de las diligencias encomendadas como captura de pantalla del registro de llamadas, mensaje de texto y Whatsapp.

Agrega que la comisaría está con su armamento y municiones completo, no existiendo faltante a la fecha” y él mismo se desea: “Dios guarde a Usted”, firmando al final.

¿Y cómo la policía a la hora que descubrieron la ilegal carga en el Grupo Aéreo 42, de inmediato pudo comunicarse con el comisario de la comisaría “Soplín Vargas”? Ahí no hubo ninguna interferencia.

En todo caso, quien debe profundizar más en las investigaciones, debe ser la tercera fiscalía penal provincial, solicitando todas esas comunicaciones directamente a la empresa de comunicaciones. Ellos tienen los mecanismos para poder conocer todos los registros de llamadas y mensajes de texto. Aunque los policías los hayan borrado de sus móviles.

Se hace muy urgente que luego que el general de la policía asuma el mandato encomendado desde la capital, quien estará hoy en ceremonia de reconocimiento; conozca de inmediato el tema y haga las correcciones del caso.

Porque acá se podría configurar incluso, hasta el delito de traición a la patria y él definitivamente no querrá ser cómplice para tapar una acción tan temeraria que habría cometido un puñado de malos efectivos policiales.

(Luz Marina Herrera Lama).