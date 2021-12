Además, indicó que por el momento no existen ferias autorizadas para la venta de pirotécnicos.

Luego de que el Estado estableciera medidas sanitarias exclusivas para las festividades de Navidad y Año Nuevo, el jefe de Defensa Civil de Maynas, Roy Llerena, anunció operativos conjuntos para verificar que las personas cumplan con estas disposiciones, con la finalidad de evitar la propagación de casos Covid-19 en el marco de la pandemia.

El funcionario afirmó que la municipalidad intervendrá a aquellos locales en donde se registren incumplimiento de disposiciones como, por ejemplo, aglomeraciones e incumplimientos con el horario de toque de queda (establecido para estas fiestas de 1 a 4 de la madrugada). Asimismo, Llerena indicó que hasta ayer, 6 de diciembre, la municipalidad provincial de Maynas no ha aprobado ninguna solicitud para la realización de una feria de productos pirotécnicos, por lo que recalcó que la venta de estos productos fuera de espacios formales se encuentra prohibida. Del mismo, advirtió que la manipulación de los llamados “cohetones” no puede ser llevada a cabo por menores de edad.

Por otro lado, el jefe de Defensa Civil exhortó a la población a ser cuidadosa con sus conexiones eléctricas, que muchas veces son saturadas con la instalación de luces navideñas, las cuales requieren grandes cantidades de energía eléctrica y es necesario apagarlas al momento de ir a descansar para evitar accidentes.

Cabe resaltar, que de acuerdo a la información brindada por el ministro de Salud, Hernando Cevallos, el toque de queda para las festividades de fin de año en las regiones de riesgo moderado, como el caso de Loreto, será de 1 a 4 de la madrugada, mientras que en las zonas de riesgo alto iniciará a las 11 de la noche. (A. Padilla).