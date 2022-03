Consejera considera poco viable la administración directa del GORE Loreto sobre la obra del Hospital Iquitos.



Luego de que el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, anunciara que la obra del Hospital Iquitos pasará a administración directa del Gobierno Regional y, por ende, que la construcción terminará en un periodo de entre 4 a 5 meses; la consejera Janet Reátegui advirtió que no existen antecedentes favorables para este procedimiento.

De acuerdo a la legisladora, el más resaltante de estos antecedentes es la obra “5 rasantes”, que consiste en el levantamiento de vías de acceso en beneficio de 5 asentamientos humanos del distrito de Punchana. La obra es administración directa del Gobierno Regional, pero Reátegui indica que ya lleva un año de retraso y se proyecta a concluir todavía en un año más.

“No le creo al gobernador. Tenemos administraciones directas que en el consejo se han aprobado y ahora esas obras están paralizadas. Ahí está, por ejemplo, ‘las 5 rasantes’, que debería beneficiar a 50 mil familias; pero hay protestas, se reclaman pagos, materiales, etc”, manifestó.

Ante este caso en particular, la consejera afirmó que derivó un informe al Organismo de Control Interno (OCI) correspondiente, pero que la observación no llegó a trascender como se esperaba. En ese sentido, señaló que la contraloría es, hoy por hoy, un ente demasiado lento y mal estructurado para fiscalizar.

“Mi persona ha hecho llegar la documentación mostrando la irregularidad de todo este procedimiento a OCI, donde hay un contralor encargado de verificar internamente los proyectos. Sin embargo, ahí también hay una serie de favoritismos, entendiendo que el GOREL le paga a este funcionario. Mientras no se dé facultades sancionadoras a la contraloría no se podrá hacer nada”, declaró Janet Reátegui.

Del mismo modo, la consejera regional hizo una autocrítica como parte del legislativo loretano; pues precisó que muchos consejeros no cumplen su función y tampoco respaldan los informes sobre presuntas irregularidades.

“Los consejeros solo anuncian, hacen una visita al ejecutivo y se enfría. Yo siento que no tengo confianza ni siquiera para hacer el informe porque no tiene respuesta en el momento y esto ya es preocupante. Los consejeros sienten que no van a ser tocados en alguna investigación cuando salgan después de la gestión y eso es mentira”, concluyó. (A. Padilla)