Por primera vez movilizan a productores de las cuencas de los ríos Nanay, Momón y Amazonas.

La Municipalidad Distrital de Punchana, en el marco de la línea de gestión de la alcaldesa Jane Donayre, el sábado 26 de enero del presente inauguró con éxito la Gran Feria Agropecuaria Punchanina 2019, movilizando a decenas de productores de las cuencas de los ríos Nanay, Momón y Amazonas, hasta la plazuela de Bellavista Nanay desde la madrugada.

Es la primera vez que de forma organizada se realiza esta actividad que será institucionalizada en beneficio de los productores punchaninos con el objetivo de vender a precios accesibles para las y los administradores del hogar del distrito y para toda la población de Iquitos metropolitano en general.

La alcaldesa llegó al lugar a las 8:00 am. cuando vendedores y compradores se movilizaban masivamente en el área destinada para la Feria Agropecuaria. Saludó a cada uno de los hombres y mujeres del campo que la recibieron con alegría y le expresaron su agradecimiento por darles la oportunidad de ofertar sus productos y que los mismos no se pierdan.

Esta actividad organizada por la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, ha concitado el esfuerzo de varias áreas de la entidad edil y se realizará todos los sábados en la plazuela de Bellavista Nanay, contando con aliados externos como los productores del Valle del Shanusi (provincia de Alto Amazonas) que vendieron un buen arroz al precio económico de 2 soles el kilo.

También participó la entidad de DEVIDA con productos alternativos como el ají charapita en polvo y envasado, que se sumó a los cotizados productos regionales como pijuayo, sapote, ají dulce, tomates, caña, mangos, plátano, aguaje, ungurahuillo, carne de monte, yuca, hortalizas, carnes rojas, etc. así como venta de comida regional como inchicapi, picadillo de paiche, guiso de majás, y la participación especial de artesanos punchaninos.

La burgomaestre agradeció a todos por el esfuerzo y se comprometió a seguir coordinando para mejorar cada vez más la Feria Agropecuaria como una alternativa de adquirir productos alimenticios a precios por debajo del mercado, beneficiando a los productores punchaninos quienes son trasladados ida y vuelta a cuenta de la comuna. Esta es una oportunidad para vendedores y compradores; también con la finalidad de combatir la desnutrición infantil. (MDP)