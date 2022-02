Ex autoridad regional es custodiado por efectivos policiales tras llegada de orden de captura

Asesor legal afirma delicado estado de salud del expresidente regional



El expresidente regional de Loreto, Yván Vásquez Valera, se encuentra internado en la clínica Selva Amazónica debido a su delicado estado de salud, según informó el asesor legal de la ex autoridad, Cristian Mattos.

De acuerdo a fuentes cercanas a este medio, Vásquez Valera está internado desde el pasado jueves en el establecimiento de salud privado. Por su parte, el abogado Mattos mencionó que ayer, 31 de enero, les llegó el documento que indica la orden de captura del ex funcionario, por lo que efectivos policiales llegaron a la clínica a hacer la custodia correspondiente.

Asimismo, el asesor legal del expresidente regional afirmó que presentaron un recurso de casación ante la sentencia de 9 años de prisión efectiva que Vásquez Valera posee por el caso “Motochatas”. Sin embargo, asegura que serán respetuosos ante las decisiones judiciales.

“Habíamos dicho anteriormente que el señor Yván Vásquez Valera no se iba a esconder, por eso se encuentra en la clínica más conocida de la ciudad dispuesto a acatar lo que decidan las autoridades. No obstante, no creemos que esta decisión sea justa, por lo que estamos presentando un recurso de casación, todo dentro de lo que permite el marco legal”, declaró.