Iván Vásquez perjudicado por colapso de desagües de la ciudad

Durante la torrencial lluvia que se registró el día de ayer

Debido a la torrencial lluvia que el día de ayer cayó sobre la ciudad de Iquitos, muchas calles terminaron completamente inundadas debido al colapso de los desagües; y, por ironías de la vida, esta situación también terminó perjudicando de cierta manera al ex gobernador regional de Loreto, Iván Vásquez Valera, responsable de la ejecución de la obra de alcantarillado de nuestra ciudad y de la construcción de la inservible planta de tratamiento de aguas residuales.

La fuerte lluvia ocasionó que el buzón de desagüe de la calle Putumayo con Moore, terminará colapsando, justo en los exteriores de la puerta principal de la casa del ex titular de la región.Toda esta cuadra, incluyendo la vereda de Vásquez Valera terminó convertida en un verdadero río, lo cual generó la burla y mofa de muchos ciudadanos a través de las redes sociales, ya que señalan al ex representante regional como causante de las continuas inundaciones que sufre nuestra ciudad cada vez que llueve. (R. Graicht)