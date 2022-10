Se apoderan de predios y hurtan cosas que se encuentran al interior de ellos.

La policía actúa, pero no tiene capacidad operativa por lo que debería ser reforzada por miembros de las fuerzas armadas.



Ciudadanos sospechan de autoridades que deberían actuar en torno al grave problema, debido a la pasividad con que observan los hechos.

Nadie es ajeno a lo que está pasando en estas últimas semanas por las inmediaciones de la carretera Iquitos-Nauta y en el mismo centro de Iquitos (terreno Telefónica). La situación está preocupando de sobremanera a varios propietarios que tienen extensos terrenos desde hace muchos años en la zona sur de la ciudad.

Cerca de un mes supuestas familias que no tienen casas en dónde vivir, han puesto sus ojos en los predios privados. Primero se inició con la invasión de los terrenos que pertenecen a la “Hacienda”, este hecho lamentablemente dejó como saldo una persona fallecida cuando invasores y personal de vigilancia se enfrentaron a balazos.

Luego procedieron a invadir y a saquear las cosas que habían en el terreno de José Luis Sáenz Bocanegra, uno de los empresarios de la ciudad . En esa oportunidad Los invasores ingresaron con armas de fuego y redujeron a niños qué se encontraban con sus padres dentro de una vivienda. Estas personas cuidaban el predio, pero no les importó absolutamente nada y las golpearon.

A pesar de las diligencias que los dueños hicieron juntamente con la policía para desalojar a estas personas, hasta el momento algunos invasores vienen ocupado esos predios. Pero lo más preocupante es lo que está ocurriendo en estas últimas semanas.

Los invasores nuevamente entraron al ataque. Trataron de invadir los terrenos de la empresa “Denisam”, luego el terreno del notario Florentino Quispe, incluso se tenía conocimiento que también estaban por invadir el terreno denominado “Tagaste”, de propiedad del vicariato apostólico de Iquitos.

Lamentablemente la invasión de estos predios también trajo como saldo varios heridos. Padres de familia que trabajaban como guardianes de esos terrenos, terminaron con impactos de perdigones en varias partes del cuerpo. Todo ello propiciado por los invasores.

Ante esa situación algunos propietarios han decidido contratar a personas armadas. Ellos hacen las veces de sus guardianes de terrenos para impedir que los invasores nuevamente ocupen el lugar. Ayer en horas de la mañana se enfrentaron con algunos invasores que intentaron nuevamente ingresar al terreno de “Denisam”.

Otro tema que tampoco se puede dejar de lado, es que los invasores están visualizando terrenos que se encuentran en pleno centro de la ciudad. Un claro ejemplo es el caso de los terrenos de Telefónica. Allí ingresaron, la policía los desalojó, pero ahora nuevamente están ahí. La empresa cerró una parte del cerco, colocó alambre de púas en la zona donde aún guardan equipos de comunicación.

Los invasores se han posesionado de un terreno contiguo al de Telefónica, que según dicen, pertenece a un propietario japonés. Esto también se torna preocupante. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? ¿Por qué las autoridades han dejado que todo esto se escape de sus manos?

Se tuvo conocimiento que detrás de los invasores habría toda una gran organización que involucra a abogados, contadores, ingenieros, policías en retiro e incluso ex miembros del serenazgo quienes serían los que dirigen y defienden esas invasiones.

Que ellos tendrían conocimiento de quiénes son los dueños, cuánto tiempo de abandono tienen los terrenos, cómo se encuentran legalmente en los registros públicos, etc. Además, contarían con proveedores quiénes les asisten con escopetas y armas para defenderse ante los desalojos.

Sin lugar a dudas esta es una situación que no solamente debe preocupar a la empresa privada sino también a las autoridades y más que todo a aquellas autoridades que recién entrarán a gobernar en enero de 2023. Deben dar una solución pronta a todo el problema social antes que se descontrole más.