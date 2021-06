“Iquitos y Loreto cuenta con un número elevado de ilegalidad forestal maderable”

Declaró Yusen Caraza Atoche, fiscal especializado en medio ambiente.



Se observa la zona de Mazán, entre otras, por donde ocurre una cantidad preocupante de tráfico de maderas protegidas, siendo que las autoridades encargadas de velar por su intangibilidad; GERFOR deja pasar por agua tibia esos hechos.

“Como fiscalía especializada en materia ambiental, somos eminentemente operativos, no nos quedamos en el escritorio, sino que vamos al lugar donde se registran los hechos. Lo que podemos llegar a acreditar es que en todos los operativos ejecutados, hay un elevado número de ilegalidad del producto forestal maderable en Loreto, especialmente en Iquitos.

Sin temor a equivocarme el 70% de toda la madera intervenida tiene procedencia ilegal, motivo por el cual se han realizado las interdicciones correspondientes. Es decir, usamos la potestad de poder quitar la madera a las personas que la tienen en su posesión para que luego el ministerio público proceda a desarrollar las diligencias de Ley.

Lo incautado lo dejamos a disposición de la gerencia forestal que tiene un almacén por el km 14 de la carretera Iquitos Nauta y que cuenta con origen ilegal. Ya se han realizado varias donaciones. Son de diversas especies, no de una en particular” comenta el fiscal.

¿Qué zonas son las más afectadas con esa ilegalidad?

-Hemos actuado en Mazán y podemos acreditar que esta localidad tiene un tráfico ilegal de madera en un nivel sumamente elevado. Hay varios aserraderos, hemos ido allá a pedir los documentos y encontramos maderas con CITE que es madera protegida por la legislación nacional como el Cedro.

Se ha corroborado que no tienen los documentos pertinentes y por eso hemos hecho la interdicción. Reitero, Iquitos y Loreto es una zona donde tenemos un número elevadísimo de ilegalidad del producto forestal maderable y es ahí donde debemos impulsar con más fuerza la lucha frontal contra los delitos forestales.

¿Qué está fallando, la normativa está ahí, las penas son severas, por qué sigue campeando la ilegalidad?

-Quien realiza las labores de control es la gerencia forestal mediante sus oficinas desconcentradas de Gerfor del gobierno regional. Deben implementarlas de mejor manera o contar con personas llenas de valores claros para luchar frontalmente contra esos delitos que afectan mucho el medio ambiente que es la casa de todos los loretanos.

Gerfor debe supervisar y controlar de manera adecuada, sin dejar pasar esas acciones ilegales por agua tibia. Intervenir a las personas que no tienen los documentos y llamar de inmediato a la fiscalía para hacer la interdicción. Gerfor están en todas las provincias a través de oficinas desconcentradas, entonces que hagan su labor de manera correcta, adecuada, sin que se les pase la corrupción.