Don Marcelo sabio del pueblo indígena Ikitu.



La organización Naturaleza Internacional lleva a cabo un trabajo de recopilación de saberes del pueblo Ikitu, legendaria etnia amazónica a la que se le atribuye la procedencia de la ciudad de Iquitos, capital regional de Loreto. Gracias a ello, pudimos conversar con don Marcelo Inuma, jefe comunal y sabio de la comunidad ikitu San Antonio del Rio Pintuyacu, distrito de Alto Nanay, quien nos comentó relatos, pero también las aspiraciones de este proyecto, tan ambicioso que realizan con Naturaleza Internacional.

Y es que es de conocimiento público que el pueblo ikitu ha sido de los más golpeados por el mestizaje de la selva peruana y de los más violentados durante la fiebre del caucho, es así que hoy ya casi no quedan sabios ni personas que hablen la lengua.

Hay excepciones, y una de ellas es don Marcelo, quien nos cuenta la leyenda de Iquitos, una historia que, según el sabio, todo iquiteño debe saber para la construcción de su identidad y la posteridad por medio de las próximas generaciones.

“Los Ikitus vivían en el Alto Nanay, lejos, en las cabeceras de los ríos, pero por un accidente que han tenido, que un tigre endemoniado se comía a la gente, empezaron a huir de esas cabeceras y bajaron en canoa llegando a la boca del Amazonas, surcaron un pedazo más y encontraron un monte. Ahí empezaron a hacer sus tambos. Se poblaron y cuando llegaron los patrones mestizos, ellos no sabían hablar castellano. Entonces los patrones les preguntaron ¿Qué hacen acá? ¿Quiénes son? Y ellos dijeron: <>, lo que quiere decir: venimos huyendo del tigre, y como el mestizo no sabía hablar la lengua, solo logró escuchar bien ikitu, que significa tigre u otorongo”, contó el sabio.

En ese sentido, indicó que tiene grandes expectativas en el proyecto de revalorización de la cultura ikitu que trabajan con la ONG Naturaleza Internacional, que tiene como objetivo perpetuar estas historias, así como todo tipo de artes y costumbres relacionados.

Prueba de este trabajo es el lanzamiento del cómic: “Ikitu: El Último Kuraca”, trabajo artístico que fue presentado el pasado viernes en horas de las mañana en el auditorio de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto (DDC Loreto), y estará disponible en instituciones educativas para que escolares y padres de familia puedan nutrirse de la cultura de sus antepasados.

Y es que la historia del último kuraka representa la resistencia indígena a los patrones del caucho, una historia poco contada, pero digna de ser difundida y valorada como parte de la historia amazónica.

“El pueblo ikitu es fundador de Iquitos, entonces seguro que todos querrán saber un poco de eso, queremos que la juventud aprenda y los padres de familia. (…) Estamos recopilando el diccionario, la lengua, los cantos, rituales, es difícil, es un arduo trabajo, pero lo estamos haciendo y esperamos que en 2030 los niños y jóvenes conozcan sobre nuestro pueblo originario”, concluyó el señor Marcelo Inuma.

Cabe resaltar que, para llevar a cabo estos trabajos literarios, se realizan labores de recopilación de historias dictadas por seis sabios de la comunidad San Antonio del río Pintuyacu. Todos ellos ansioso de ver los resultados del proyecto y que el pueblo Ikitu tenga el lugar que le corresponde en la historia de la Amazonía peruana y la región Loreto. (A. Padilla)