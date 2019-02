MPM insta a vecinos respetar el horario de recojo de la basura

La MPM continúa con la campaña “Iquitos, te quiero limpia” promovida por el alcalde de la Provincia de Maynas Francisco Sanjurjo Dávila, desde el primer día de su gestión, es así que se comenzó a identificar a los denominados “Vecinos Cochinos”. La municipalidad con su autoridad lamenta que estos malos vecinos continúen con este mal accionar y no respeten el horario de recojo de la basura implementada por la municipalidad que es de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, luego de ello ya los vecinos no deben sacar su basura hasta el día siguiente.

Estas malas prácticas de vecinos reacios al horario establecido por parte de la municipalidad, serán exhortados a llevar nuevamente su basura a su hogar, debido a que no respetan el recojo de la basura por parte de los carros compactadores. La entidad edilicia ha contratado supervisores de limpieza, quienes tendrán a su cargo la labor de mantener limpia la ciudad de estos malos vecinos y quienes tendrán la responsabilidad de multar a los que vienen incumpliendo el horario de recojo de la basura.

Todos los ciudadanos debemos colaborar con esta campaña permanentemente manteniendo el ornato y ayudando a la municipalidad de estos malos vecinos que atentan contra la salud pública y buena costumbre comunitaria. Exhortamos a la población a contribuir denunciando a los vecinos cochinos de las diferentes zonas del distrito de Iquitos que continúan dañando la imagen de la ciudad al contaminarlos con sus desperdicios al WhatsApp 918745101.

Por disposición de la autoridad provincial, Pancho Sanjurjo, se ordenó a la sub gerencia de saneamiento el despliegue de furgonetas de contingencia que están monitoreando la zona crítica denunciada por los vecinos y de volverse a repetir el atropello al vecindario se le devolverá la basura a su casa a estos malos vecinos.