Fenómeno climatológico derribó paneles, techos y cercos perimétricos

Paneles publicitarios, paneles de candidatos, árboles de palmeras, techos y cercos perimétricos de calaminas sufrieron los estragos de los vientos huracanados registrados la tarde de ayer en la ciudad de Iquitos.

El techo de una vivienda sucumbió al fuerte viento, desprendiéndose de su estructura de madera y cayendo a la vía pública, el hecho sucedió en la avenida La Marina en el distrito de Punchana, afortunadamente no se registraron pérdidas humanas. Los motociclistas y motocarristas que pasaban por el lugar estuvieron a punto de ser aplastados por el techo

Este cambio brusco del clima sorprendió a la mayoría de personas de Iquitos, más que todo aquellos que se encontraban manejando sus vehículos por las principales calles de esta ciudad.

Por la Avenida José Abelardo Quiñones el tránsito se interrumpió por varias horas luego que el panel publicitario de un candidato se desprendiera y quedará colgado, interrumpiendo el paso de los vehículos en plena vía pública. Al lugar tuvieron que llegar agentes policiales y con ayuda de los vecinos de la zona retiraron la estructura de metal colocándola a un costado de la pista.

La misma situación se registró en los alrededores de la plaza Bolognesi, el cerco perimétrico de calamina que tapaba toda esta obra paralizada, también se vino abajo y en el lugar se pudo ver qué aún no hay avances para la culminación de dicha plaza.

Un techo completamente se desprendió de su estructura en la prolongación Azucena en el distrito de San Juan. Los vecinos del lugar solicitaron la inmediata presencia de Electro Oriente y de las autoridades para retirar dicho techo de calamina, que se encontraba colgado sobre cables de alta y baja tensión de electricidad.

Por la calle Cornejo Portugal, un árbol de palmera que por muchos años se encontraba en el frontis del hospital Militar Santa Rosa, también se desprendió de sus raíces, no soportó el viento huracanado y se salió de su lugar y quedó sobre la fachada de dicho nosocomio militar.

En el centro de la ciudad, como en la calle Arica con Brasil, también algunas casas quedaron afectadas. En este sector, el tránsito se vio interrumpido también por varias horas, luego que una estructura se desprendiera de una de las viviendas y cayera media pista. Hasta el lugar llegaron personal de la compañía de bomberos y la policía nacional para retirar las calaminas de esta zona.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER no reportó víctimas que lamentar y se viene evaluando los daños ocasionados y número de damnificados. (C. Ampuero)