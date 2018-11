MINEDU, DREL y Ugel Maynas participaron en simultáneo a nivel nacional de Carrera Familiar 3K.

Con mucho éxito se desarrolló la tradicional carrera familiar 3K que cada año es promovido por el Ministerio de Educación a nivel nacional, a través de las direcciones y gerencias regionales de educación. Por lo que en la región Loreto y exactamente la ciudad de Iquitos, no estuvo ajena a tan importante actividad recreativa familiar.

Es por ello que la DREL a través de la Unidad de Gestión Educativa Local de Maynas, realizó la carrera familiar 3K, el mismo que consistió en correr 3 kilómetros de la ciudad de Iquitos concitando el interés del público loretano. El mismo que se inició en la plaza 28 de Julio desde las 08:00 am. y llegaron a la meta luego de más de una hora de recorrido hasta el estadio Max Águstin, donde se realizó una Aerotón y posterior la premiación a los presentes.

Cabe indicar que participaron más de 900 personas entre estudiantes, padre y madres de familia acompañados de sus mascotas, quienes llegaron exitosamente a la meta. Al respecto, las mascotas fueron la atracción de propios y extraños, siendo las más aplaudidas; la premiaron a los estudiantes y mascotas se realizó gracias a la colaboración de Veterinaria Animal Cares, Fundación Telefónica y Grupo Chu.

Al respecto, la especialista de educación física de la UGEL Maynas, Sandra Huamán López, nos cuenta que el objetivo de este evento denominado Carrera familiar 3K, no es una competencia y con los presentes premios que llegaron gracias a las empresas privadas, buscamos contribuir y consolidar los hábitos de la actividad física adquirido por los estudiantes en las escuelas involucrando a los padres y madres de familia, puntualizó Huamán López.