Expresó el abogado Samuel Eguren Arévalo, frente a la comisión de investigación del congreso.

Y no solo agua contaminada, sino que también consumen peces contaminados traídos de la cuenca del Nanay.

Contaminación causada por las innumerables dragas ilegales que extraen oro frente a muchas autoridades. El abogado se mostró indignado.

“Acá tengo en mis manos el informe técnico en el que se demuestra que acá tomamos agua contaminada con mercurio que sueltan las dragas ilegales al sacar oro de la cuenca del Nanay. Y no solo el agua, sino también peces contaminados que consume la población.

Hay como 10 mil instituciones que deberían ver este problema, pero no lo hacen. De vez en cuando se observa alguna acción y luego nada. Hace unos días el nuevo prefecto llegó a mirar la zona, ya vino, pero no sabemos qué informe ha hecho luego de su intervención.

Existe un DS que declara en emergencia a toda la cuenca del Nanay. Pero ahí siguen actuando las dragas, como si nada. Transcurrieron los 60 días de emergencia y no ha pasado nada.

En el Art. 4 del DS señala que la mayoría de instituciones deben destinar parte de su presupuesto para mitigar la extracción ilegal, pero ninguna se ha hecho presente.

Seguimos en total abandono, contaminándonos a diario, he querido expresar ante ustedes para ver si pueden hacer algo al respecto” habló Eguren.