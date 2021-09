Iquitos cuidado con posibles esquemas de negocios piramidales

Actividad “carrusel” hace años fue mencionada por la SBS.

Dar vuelta al mismo dinero y el esquema funciona mientras llegan más ahorristas.



La presente nota periodística tiene la intensión de prevenir a las personas que ahora último se entusiasman en colocar su dinero en pequeñas organizaciones de las cuales no se puede afirmar que sean fraudulentas, pero que sí se puede alertar a la comunidad usuaria para que pida explicaciones a fondo, antes de llevar a más clientes o hacer los depósitos monetarios correspondientes.

Los jóvenes de hoy no deben tener en claro qué era la empresa CLAE gerenciada por Carlos Manrique, quien levantó un capital millonario a través de una especie de organización monetaria piramidal. En los años 90 muchas personas que no depositaban sus ahorros en los bancos conocidos por uno u otro motivo; lo empezaron a depositar en Clae debido a que les pagaba mucho más interés que cualquier banco.

Al final lo terminaron perdiendo todo y Carlos Manrique, fue a parar a la cárcel. Quien en una última entrevista dice que en estos tiempos ya no es previsible crear otro Cae.

“No es previsible hacer otro CLAE ya en esta época, porque ya se dio una ley de banca. El escenario económico ya no es el mismo” habló.

A diferencia de los bancos tradicionales, CLAE no tenía encaje (el fondo que garantiza los ahorros de los clientes) y ningún tipo de regulación que verificara el origen o que asegurara los depósitos en caso de que algo saliera mal. No había leyes que permitieran controlar o intervenir.

“La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la entidad que regula el sector financiero en Perú, “tendría que haber estado con un pie adelante, tendría que haberse dado cuenta de lo que estaba pasando” dicen ahora los entendidos en esos temas.

“No vendía nada y usaba el dinero de sus clientes nuevos para pagar los intereses de los más antiguos. Desde entonces, los estafadores replican la jugada en el mundo entero, en un esquema bastante conocido.

Captan dinero del público para supuestamente invertirlo en una actividad económica—cualquiera—, pero nunca lo invierten y solo usan los recursos que van llegando para entregar las utilidades prometidas a los primeros clientes.

“¿Es un CLAE?”, pregunta a veces la gente a la SBS cuando encuentran alguna empresa que pide inversiones a cambio de una rentabilidad sospechosa, más alta y más rápida que el promedio” precisan.

IQUITOS.

Hoy 2021 es más frecuente en la ciudad escuchar a personas hablar de negocios que aparentemente les hace ganar rápido y más de lo invertido. Por ejemplo, la empresa Cooppymep, de quién no decimos que sea un Clae o algo parecido puesto que no somos la Superintendencia de Banca y Seguros, que es quien debería pronunciarse por ese y otros grupos.

Siendo que en SUNARP aparece como una cooperativa, pero que cuenta únicamente con nombre reservado; No está inscrita como persona jurídica.

“Queremos dar una cordial Bienvenida a nuestros nuevos socios Vanessa y Tercero. Les agradecemos por la confianza e invertir su dinero dentro del sistema de Fondos Colectivos que COOPPYMEP ofrece. Trabajamos muy duro y día a día para que nuestros socios con nuestra ayuda cumplan sus objetivos” dicen.

La SBS ya ha advertido sobre posibles esquemas de negocios piramidales en todo el país. “La entidad reguladora afirmó que las entidades informales no cuentan con autorización para captar dinero del público.

Se deben tomar las precauciones del caso especialmente con las siguientes modalidades de captación ilegal de ahorros:

• Ofrecimiento de negocios o inversiones que, en poco tiempo, generan altas y seguras ganancias.

• Esquemas de supuesta educación financiera que permiten convertirse en expertos, para invertir en operaciones de cambio de monedas (Forex) o en mercados bursátiles, y ganar mucho dinero en poco tiempo.

• Sistemas que ofrecen bonos o ganancias por invitar a más personas a comprar paquetes o membresías de negocios supuestamente rentables (pirámides).

• Según la SBS, la más común de las estafas es la pirámide financiera, por lo que pidió a la ciudadanía informarse sobre la relación de entidades autorizadas a captar dinero del público, así como las entidades, empresas o esquemas de negocios que han sido detectadas por ofrecer servicios financieros sin la debida autorización.

• Antes de depositar su dinero verifique que sea en entidades financieras supervisadas por la SBS, puesto que captar dinero del público sin autorización de la SBS es un delito. Desconfíe de propuestas que le ofrecen obtener grandes ganancias en poco tiempo a cambio de entregar su dinero. No invite a más personas a participar. En la modalidad de pirámide financiera, estas empresas informales le piden incluir a más personas a cambio de mayores ganancias.

• No se deje convencer por conocidos que afirman estar recibiendo grandes ganancias. Muchas veces estas empresas informales pagan lo prometido al inicio buscando acumular una buena cantidad de participantes, para luego desaparecer con todo el dinero captado.

En cuanto a la empresa mencionada, por ahora, el sistema RUC no registra un número de RUC para el nombre o razón social COOPPYMEP. (Consulta hecha el 11 de septiembre de 2021). Así que sería oportuno que pidan algún tipo de explicación.