Muestra fotográfica se abrió el 3 y durará hasta el 19 de agosto.

Sin duda Iquitos y Loreto en general sigue siendo una de las ciudades y regiones más profundamente hermosas por su naturaleza y por la idiosincrasia de su gente. Todo ello ha sido captado por la artista Jimena Villarán, cuyas fotos viene exponiendo en el Museo Amazónico ubicado en el Malecón Tarapacá 386.

“Estudié pintura y artes plásticas en la Universidad Católica, no concluí, pero a raíz de eso empecé a cultivar el arte de la fotografía. Llevé cursos en el centro de la fotografía. La fotografía para mí es una manera de conocer el mundo, de acercarme a la gente, a las comunidades. El ir registrando la estética de las fotos, las cosas simples y los acontecimientos más intrascendentes, lugares íntimos, y todo lo que acompaña mi vida y mi quehacer.

No ando en busca de grandes acontecimientos, sino que voy registrando el devenir de la vida, de mi vida. Es mi primera muestra fotográfica. He vivido 4 años en Iquitos. Luego estudié antropología, terminé y me vine a vivir y a trabajar acá. Hice mi tesis sobre la organización “La Restinga”. Me interesa mucho el trabajo con las poblaciones vulnerables a través del arte y las culturas con lo que se puede lograr cambios y transformaciones en la gente que está en situación de vulnerabilidad. Desde ahí mi vínculo con Iquitos.

En octubre voy a hacer una maestría sobre terapia y arte, pero retorno porque yo siento que acá está mi trabajo, es en donde quiero estar. He tenido experiencias muy lindas con Formabiap. He conocido más profundamente a los pueblos indígenas. Viajé a la comunidad “Nueva Vida” del pueblo Shawi, he aprendido mucho de ellos”, cuenta la artista.