Padre Raymundo Portelli sobre contingencia contra tercera ola de la Covid – 19.



El sacerdote y médico Raymundo Portelli señaló que sería un error por parte de las autoridades sanitarias la de cerrar el primer nivel atención a la población en las IPRESS, puestos y centros de salud, en una posible contingencia contra la tercera ola de la pandemia de Covid – 19.

“Las IPRESS no deben ser cerradas”, declaró el médico maltés, quien a su vez precisó que la mencionada acción fue un grave error, ya que la población necesita de diversas atenciones y los distintos establecimientos de salud, llamados postas, ayudan a que el Hospital no se cargue de pacientes.

Por otro lado, el Padre Portelli informó que la planta de oxígeno del Vicariato Apostólico de Iquitos se encuentra en funcionamiento y lista para atender a la población que la requiera. “Hubo en las últimas semanas una demanda de oxígeno a través de las atenciones en la Parroquia San Martín de Porres, pero la planta de oxígeno se encuentra preparada”, señaló.

El inicio de la tercera ola de la pandemia de la Covid-19 fue confirmada la noche del 4 de enero por parte del ministro de Salud, Hernando Cevallos. El Padre Raymundo por su parte, indicó que no se sabe si a Iquitos llegará temprano o tarde, aunque exhortó a la población a continuar con los cuidados y evitar bajar la guardia. (A. Padilla)