Invitan a estudiantes de la Unap a ser parte del “Día Hack Iquitos 2019”

Este sábado 21 de setiembre, desde las 9:00 am. se desarrollará el “Día Hack Iquitos”, un taller donde se dará a conocer los retos identificados en la Hackatón por la Amazonía 2019, con el fin de comenzar a idear soluciones tecnológicas acordes con estas necesidades.

En el taller, diversos expositores hablarán sobre los retos encontrados en torno a las tres temáticas propuestas en la Hackatón: 1) Infraestructura Sostenible en la Amazonía, 2) Biodiversidad y Pueblos Indígenas, y 3) Tráfico Ilegal de Madera y Deforestación.

El “Día Hack Iquitos” se realizará en el aula 24 de la Facultad de Contabilidad, Economía y Negocios (Facen) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), sito en calle Pevas Nº 475, Iquitos. Los mejores trabajos participarán en la Hackatón por la Amazonía en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) en Lima, el 5 y 6 de octubre de 2019. Las dos mejores soluciones serán premiadas con 3 mil y 2 mil dólares, respectivamente.

El taller es gratuito y durará todo el día. Desde ya, puedes inscribirte en la Hackatón por la Amazonía a través de este enlace: https://spdaorg.typeform.com/to/s3p6pp

Además, puedes revisar las bases y buscar más información sobre los retos en https://spda.org.pe/hackaton/

La Hackatón por la Amazonía 2019 es organizada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y el Centro de Investigación y Tecnología del Agua de la UTEC. El evento cuenta con el apoyo de la Fundación Gordon and Betty Moore, el Centro de Investigación y Tecnología del Agua de la UTEC, Andes Amazon Fund, The Tenure Facility y Oxfam. Y es auspiciado por la UNAP.

El avance de actividades ilegales, el desarrollo de una infraestructura que sea sostenible y la protección de la biodiversidad y pueblos indígenas en la Amazonía peruana nos impulsan a buscar soluciones innovadoras que permanezcan en el tiempo. Por ello, los participantes de la Hackatón por la Amazonía 2019 deberán presentar soluciones tecnológicas que respondan a estos retos y logren, a su vez, inspirar e impulsar a la sociedad a adoptar una cultura a favor de nuestros recursos naturales.

No olviden que las inscripciones siguen abiertas en https://spdaorg.typeform.com/to/s3p6pp