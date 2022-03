Caso está en investigaciones preliminares.



En una de las fiscalías anticorrupción de Loreto, se viene profundizando en las indagaciones que nacieron luego del escándalo suscitado por la propia gerente del Sub Cafae Loreto Ary Oliveira, quien arremetió contra el periodista Richard Panduro, por hablar de su futuro restaurante ubicado en la calle Fanning.

Antes en ese terreno funcionaba el restaurante “El Zorrito”. Fue vendido a una suma muy alta de dólares, para casi inmediatamente empezar la construcción del nuevo restaurante que aún no se inaugura. Vienen trabajando la parte de los acabados.

Igualmente, un medio de comunicación local, captó al gobernador de Loreto Elisbán Ochoa, saliendo de la construcción de Ary Oliveira, por lo que ha sido incluido en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Ya que también se menciona que, en realidad, el bien se levantaría con dinero de la autoridad regional. Hecho que tendrá que aclarar la fiscalía.

El ministerio público viene utilizando las herramientas para aclarar el tema, como cruce de información de todos los bienes de Ochoa Sosa, economía en entidades financieras, etc. Así como de Ary Oliveira. Cabe recordar que se investiga por enriquecimiento ilícito a una persona, cuando por efecto de su cargo público, se ve incrementado su patrimonio.

En el caso del Sub Cafae siempre dicen que no hay derecho a investigar porque no maneja dinero del Estado. Lo que no sería del todo cierto, puesto que el dinero con el que cuenta es por descuentos a maestros y auxiliares cuando llegan tarde etc. Entonces es dinero público porque el Estado les gira a los docentes y otros sus sueldos y de ahí les retienen.

De otro lado. En paralelo una de las fiscalías también estaría investigando sobre los bienes adquiridos por los hijos del gobernador, como una casa en el Pasaje. Jerusalén, en Punchana de Luis Fernando Ochoa. Otra en la prolongación Pebas de Mayra Ochoa y otra de Moyra Ochoa, cerca de la curva de Moronacocha.

No hay que olvidar que cuando la policía de Lima allanó la casa del gobernador, entre las joyas y más de 51 mil soles en efectivo; se encontró un título de propiedad de una casa, donde una de las hijas le estaba donando a su madre. Situación muy delicada la de la alta autoridad regional de Loreto. (LMHL).