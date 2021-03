Investigadores de la FISI UNAP logran máximo galardón en evento internacional de ieee celebrado en Guatemala

Del 14 al 17 de marzo de 2021, se desarrolló en la ciudad de Guatemala el V IEEE Congreso Mundial de Educación en Ingeniería (EDUNINE2021) que tuvo como sede a la Universidad Galileo. Este es un evento internacional, vinculado al Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), entidad mundial que agrupa profesionales en tecnologías de la información.

Entre los pocos representantes peruanos destacó la participación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNAP con 3 trabajos aprobados para ser expuestos por investigadores loretanos. Estos trabajos en los meses siguientes serán publicados en el repositorio IEEE Xplore que es una base de datos indexada que otorga puntaje para los investigadores RENACYT.

Al final del evento uno de los artículos unapanses fue anunciado como ganador como el “Mejor Trabajo del Congreso”, siendo la segunda vez que este grupo de investigadores unapenses resultan ganadores (el año 2020 también ganaron en Bogotá como mejor de la categoría). El trabajo ganador tiene como título: “A digital educational tool for learning the Aymara language in the region of Ayacucho, -Peru”, y describe la experiencia de la creación, validación, pruebas y uso del software para teléfonos celulares denominado “Jisk’alala”, creado para el aprendizaje básico de la lengua Aymara, cuya validación fue realizada en coordinación con investigadores de la región Ayacucho.

Al respecto el Dr. Carlos Alberto García Cortegano (Investigador RENACYT), Decano de la FISI UNAP indicó que “Poco a poco se vienen logrando éxitos relacionados a investigaciones en tecnologías informática, en estos últimos años se ha impulsado desde la facultad investigaciones que incluyen creación, ensamblaje y armado desde aparatos robóticos basado en internet de las cosas, redes de sensores, así como aplicaciones basada en inteligencia artificial para reconocimiento de acciones de violencia, reconocimiento de vehículos, detección de enfermedades de la piel, e incluso el uso de drones para monitoreo y estudio del territorio amazónico, aplicaciones para recuperación de las 48 lenguas peruanas, todo ello hecho por loretanos”.

Así mismo y teniendo en cuentas las medidas de bioseguridad propias del contexto del COVID, la FISI UNAP continua con el desarrollo de nuevos proyectos de investigación sobre computación de alto desempeño, redes neuronales, robótica e internet de las cosas.

Acompañan al Dr. García los investigadores: Isaac Ocampo Yahuarcani, Lelis Saravia, Angela Núñez, Alejandro Reategui Pezo, Angel Enrique Lopez Rojas, José García Diaz, entre otros profesionales loretanos. Así mismo vale la pena indicar que este grupo de investigadores es autor de más de una docena de artículos indexados en IEEE Xplore y Scopus.