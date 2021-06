Invasores toman posesión de terreno sobre tuberías de Oleoducto Norperuano en Datem del Marañón

Moradores niegan haber recibido contacto por parte de las autoridades pese a ser zona restringida.



Ayer en horas de la mañana el medio radial LVS Noticias confirmó la presencia de invasores que tomaron posesión de un terreno ubicado sobre las tuberías del oleoducto Norperuano en Datem del Marañón. Hecho que significaría un grave riesgo y podría fácilmente ocasionar una tragedia.

Así lo informó el periodista de San Lorenzo, Marco Vizalote, quien facilitó imágenes y videos de invasores que cultivan el monte, acumulan materiales y construyen casas en el perímetro correspondiente al Oleoducto Norperuano, pese a que se pueden visualizar letreros de Petroperú que informan la utilidad y restricción del terreno.

Sin embargo, la versión de los invasores es que ni el personal de la municipalidad ni el de Petroperú se aproximó a la zona a dialogar con ellos. Esto pese a que la posesión se da desde el sábado y se encuentran en zona urbana.

“He conversado con los pobladores y preguntado si alguien les dijo algo y dijeron que no. Dijeron que al fin y al cabo es un monte y que nadie ha cuidado eso. Al ver que nadie les dice nada, se asentaron ahí. Ellos consideran que también tienen derechos a tener una casa”. Declaró Vizalote.

No obstante, los vecinos de la zona temen la posibilidad de una catástrofe, ya que la zona no es habitable. Argumentan que los invasores podrían quemar los desmontes y dar lugar a una explosión, lo que atenta contra la vida de decenas de personas. (A. Padilla)