Por falta de tiempo para formular pedido de prisión preventiva por presunto delito de usurpación agravada y otros



La representante del Ministerio Público, abogada, Jhoanne del Pilar Tello Reátegui, fiscal provincial de la 1º FPPC-Maynas, al parecer al no lograr en el tiempo establecido por ley, acusar y solicitar la respectiva prisión preventiva de los detenidos en la comisaría 9 de octubre, intervenidos en flagrancia delictiva de los presuntos delitos de usurpación agravada, resistencia a la autoridad y lesiones, dispuso sus inmediata libertad y el caso continuará en calidad de citados.

Como fue de conocimiento público, al promediar las 10 de la mañana del 02 de junio último, personal PNP de la comisaria 9 de Octubre, contando con el apoyo del personal de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y otras unidades de la IV Macro Región Policial Loreto, en cumplimiento a la orden de operaciones N° 012-2022, realizaron la diligencia de lanzamiento extrajudicial, en defensa posesoria de la parcela N° 05, ubicada en el Km 9.500, margen izquierda, entrando a 300 metros de eje de carretera Iquitos – Nauta, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas –Loreto.

Durante la ejecución del lanzamiento extrajudial, la PNP logró la intervención y detención de Pedro Shuña Mori (68), Elvith Pizango Moena (29 y Jhon Shenzuke Daza Pérez , por ser presuntos autores del delito contra el patrimonio – usurpación agravada, contra la administración pública, en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad y contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones. (C. Ampuero)