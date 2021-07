Invasores amenazan de muerte a propietaria de terreno

Sujetos se posicionaron de su terreno desde hace varios días



Salvit Del Carmen Rivera Barreto, se encuentra desesperada porque un grupo de invasores destrozaron su propiedad privada en la cuadra 24 de la avenida la participación y se apoderaron ilegalmente.

A pesar que esta mujer cuenta con sus documentos inscritos en los registros públicos que le acreditan como propietaria de este predio, estos sujetos se apoderaron de su terreno.

“Estoy desesperada. Estos sinvergüenzas no solo ingresaron a mi terreno, sino que destruyeron mi casa que había allí. También otras casitas que alquilaba a los que venden maderas. Destruyeron todo y eso me indigna, porque son personas inescrupulosas que no tienen sentimientos. Muchos de ellos dicen que no tienen casas en donde vivir, pero yo tengo a varios de ellos denunciados y cada uno tiene que casa. Esa es la realidad, se apoderan de aglo que no es suyo y luego les venden a terceros”, dijo Salvit.

La mujer que también trabajó en medios de comunicación, dijo que tiene que cuidar a su madre de 90 años. Ahora no tiene donde vivir y está alojada en la casa de su progenitora.

Rivera Barreto exige a las autoridades que tomen cartas en el asunto, que le brinden las garantías personales y que hagan cumplir la constitución en donde defiende la propiedad privada de estos inescrupulosos invasores.

(C. Ampuero)