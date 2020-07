Invaden terrenos de la comunidad campesina

Denunció Nara Sifuentes, presidenta de la CCSJM.

La presidenta de la Comunidad Campesina San Juan de Miraflores, Nara Sifuentes, denunció que personas inescrupulosas confabuladas con malos comuneros están realizando invasiones en los terrenos de esta comunidad, por lo que pide a los propietarios tener mucho cuidado y redoblar la seguridad.

Sifuentes detalla que en lo que va del año se han suscitado cuatro invasiones, en distintos puntos de la comunidad campesina, en tres de ellas, los invasores terminaron ganando el espacio que ocuparon ya que los propietarios se encontraban ausentes y no formalizaron ninguna denuncia, permitiendo que se dilate el tiempo, así que se vieron obligados a ceder a las “negociaciones”, interpuestas por los invasores.

La dirigente también recalca que en estas invasiones se encuentran inmersos algunos malos comuneros, que buscan ganar más espacio para luego terminar vendiéndolos, lo que se puede calificar como tráfico de tierras.

“Hago un llamado a todos los comuneros que tienen su terreno en estado de abandono a preocuparse, porque nosotros como directiva no podemos estar cuidando cada uno de los terrenos, pero pedimos a ellos como propietarios de sus terrenos, cuidarlos y no tenerlos en estado de abandono, porque últimamente estamos siendo atacados por invasores”, expresó Nara Sifuentes.

Asimismo, la presidente de la comunidad exhorta a los propietarios cuyos terrenos han sido invadidos, denunciar el hecho inmediatamente a la comisaria 9 de Octubre, antes de los 15 días, ya que pasado ese tiempo la situación se torna complicada y es necesaria ir a instancias legales. (R. Graicht)