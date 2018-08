No lo dejan colocar a su gente de confianza.

Querrían que continúe el mismo engranaje de anterior directora.

Se indica lo siguiente a mérito de lo que estaría pasando por la Red de Salud de Alto Amazonas, en donde fue retirada la anterior directora Telma Ríos, designando luego al profesional Juan Enrique Del Águila Romero.

¿Qué estaría pasando? Pues que el joven profesional designado por el actual director de salud Guillermo Angulo, apenas llegó quiso hacer un corte administrativo y colocar a gente de confianza en los principales puestos, como se hace en toda gestión acusada de presunta corrupción.

Sin embargo, no lo estarían dejando hacer esos cambios necesarios, sino que querrían que siga manteniendo a los funcionarios que laboraron de manera cercana en la gestión de la anterior directora. Y en esa posición estaría el director regional de salud.

Incluso abogaría para que varias enfermeras que trabajaron con él (Guillermo Angulo), ocupen las direcciones de los programas: Articulado Nutricional, Materno, Dais, etc. En donde no se registró un buen resultado respecto al manejo financiero y sanitario.

Es decir, querrían que siga el mismo engranaje en vez de apostar por buenos y mejores profesionales que coadyuven al desarrollo de la región Loreto, en ese caso de la salud de Alto Amazonas.

Angulo Arévalo, habría pedido que no sean removidas de sus cargos Rosmery Angulo Pereyra, Nely Escobar, Lupe Flores, quienes formaron parte de la gestión de Telma Ríos que terminó denunciada penalmente. Incluso se dice que el señor Felipe Del Águila, ahora planificador de Diresa abogaría por la misma gente.