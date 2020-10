Intervienen embarcación fluvial

Durante operativo inopinado



La Primera Fiscalía de Prevención del Delito, con el apoyo del personal de la Capitanía de Puertos de Iquitos, Autoridad Portuaria, Dirección Acuática de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y Aduanas, realizaron un operativo conjunto para verificar las medidas de bio seguridad en las embarcaciones del Puerto de Masusa.

Durante la diligencia intervinieron a la embarcación “María Fernanda 2”, luego de la verificación el representante de la Dirección Acuática, indicó que no contaría con documentación para zarpe, por lo que no pudo salir, sino subsana la observación.

Finalmente, el representante del Ministerio Público exhortó al encargado de la embarcación a subsanar las observaciones, así como contar con las medidas de bio seguridad. El operativo se realizó a fin de prevenir el delito de contaminación y propagación.

(C. Ampuero)