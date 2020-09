Intervienen a sujeto que agredió físicamente a su mujer

Hombre fue trasladado a la comisaría del sector



Tras una llamada telefónica, agentes del Serenazgo de Punchana llegaron hasta el pasaje Lagunas con Calle Aguas Verdes en Masusa, donde lograron intervenir a Mario Inacuari Cahuamari (33), el mismo, que habría agredido física y psicológicamente a su conviviente Elsa Pérez Tina.

La mujer manifestó que su pareja llegó en aparente estado de ebriedad y le exigió comida, al darle solo atún con un poco de arroz, este la empezó a golpear, siendo auxiliada en el momento por los Serenos de Punchana.

“Casi todos los días era lo mismo, siempre cuando llegaba a la casa borracho me pegaba, nunca casi ponía nada para la comida, pero venía a pedir y exigir que le sirviera un plato de arroz. Además de no poner nada, era bien escogelón, quería que le dé una buena comida sin que haya puesto un sol. No solo me agredía psicológicamente, también hacía lo mismo con mis hijos. Voy a denunciarle ante las autoridades”, dijo la víctima.

Asimismo los intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Punchana para las diligencias del caso.

(C. Ampuero)