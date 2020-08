Intervienen a sujeto acusado de golpear a su pareja

Fue trasladado hasta la comisaría del sector para las licencias respectivas

Hasta la calle Prolongación Independencia Mz C Lt 10, llegó personal del serenazgo de distrito de Punchana, para intervenir a un sujeto por el presunto delito de violencia familiar.

En el lugar se habría registrado un altercado en agravio de la señora Delicia Rivera Silva (42), la misma que manifestó que su conviviente Orlando Lancha Inuma (47), la agredió física y psicológicamente, a tal punto de darle un puñete cerca al ojo derecho, dejándola con un hematoma.

Al momento de la intervención el sujeto se encontraba en aparente estado de ebriedad, por lo que se hizo coordinaciones con la policía para el traslado a la comisaría del individuo junto a su víctima.

Según refiere la denunciante, no era la primera vez que era agredida por este iracundo sujeto. Las discusiones eran casi constantes, incluso en varias oportunidades llegaron a las manos. Sin embargo en esta última oportunidad, la más afectada fue la mujer que había recibido un puñetazo en la cara.

Fue por esta razón que la mujer denunció a su pareja y exige justicia, para que este caso no quede impune.

(C. Ampuero)