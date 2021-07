Intervienen a pandilleros en operativo de prevención

Varios de ellos tenían cuchillo y droga en su poder



Como todos los días, los agentes del Serenazgo de Punchana a bordo de sus unidades móviles y motorizados, realizan operativo inopinado por todo el distrito en lugares consideradas zonas Rojas; en esa misión, los serenos llegaron hasta el asentamiento humano “Nuevo Versalles” y el cementerio que se encontró por este lugar.

En dicho sector, un grupo de jóvenes pandilleros se enfrentaban con palos y ladrillos realizando disturbios en el lugar poniendo en pánico a los vecinos de la zona.

Inmediatamente el escuadrón de serenos bajaron del patrullero, con mucho cuidado y protegidos para no lastimarse procedieron a intervenir a estos sujetos, a quiénes se les encontró un arma blanca (cuchillo), cigarrillos, pipas artesanales de semilla de aguaje, encendedores, envoltorios de periódicos que al parecer contenían PBC, los intervenidos fueron disuadidos de la zona como medida de prevención.

“La verdad ya no sabemos qué hacer con estos delincuentes. Este lugar se ha vuelto inseguro desde hace varios días. Los agentes del serenazgo llegan cuando nosotros les llamamos. Intervienen a estos sujetos, pero lo malo es que nuevamente salen a las calles a delinquir, porque no hay denuncia contra ellos y no se les encuentra en flagrancia. Esperamos que el nuevo presidente de la República pueda hacer algo contra la delincuencia. Las leyes deben cambiar a favor de la población y no a favor de los delincuentes. Está en manos del señor Pedro Castillo devolvernos la seguridad en todo el país”, refirió Cristina Rengifo, vecina de la zona.

Por su parte, los serenos de Punchana se comprometieron con la población a seguir patrullando constantemente la zona en beneficio de ellos mismos.

(C. Ampuero)