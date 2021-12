Asegura alcalde provincial de Loreto, Giampaolo Rojas.

Luego de que la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional del Perù y el personal del Ministerio Público allanaran la Municipalidad Provincial de Loreto en la ciudad de Nauta como parte de un operativo por el posible caso de corrupción a nivel nacional llamado “Los Gestores”, el alcalde de la provincia, Giampaolo Rojas, brindó su versión de los hechos.

La autoridad aclaró que el motivo de la intervención corresponde a una obra de agua y desagüe que pertenece a la gestión anterior. No obstante, el alcalde Rojas Floríndez indicó que este proyecto se ejecuta actualmente de una manera diferente a la establecida por esa gestión, pues se encontraron ciertas irregularidades en la licitación.

“Es un proceso que ya no tiene validez. En enero de 2019, cuando entramos, solo nos quedaba firmar con el consorcio, pero nos dimos con la sorpresa de que no tenía algunos documentos, entre ellos no tenían carta fianza. Entonces no le dimos la firma (al consorcio) e iniciamos un nuevo proceso. Se está haciendo el proyecto, pero de forma diferente”, manifestó el funcionario edil.

Por otro lado, señaló que el caso de la Municipalidad Provincial de Loreto no es el mismo que el del Gobierno Regional, que corresponde a la investigación de una obra de agua y desagüe en Caballococha. Asimismo, informó que existe una orden de prisión preliminar para el gerente de infraestructuras de la ex gestión, César de la Cruz.

Recordemos que el pasado miércoles 1 de diciembre, personal de la DIVIAC y el Ministerio Público se llevaron una gran cantidad de documentación de la Municipalidad de Loreto para el proceso de investigación correspondiente a “Los Gestores”, el cual aún no presenta novedades. (A. Padilla).