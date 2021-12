*Jorge Luis Ríos Runciman, señala que hechos ocurridos en esa entidad, deben ser sancionados.

En la denuncia incluye a la presidenta del directorio del Sub Cafae Linda Angulo Bartra. Pablo Álvarez Lira, Luis Reátegui Dávila, Carlos Sifuentes Chiquimantari, Juan Villanueva Ramírez, Araceli López de Carrasco. Doylith Mori Pezo, Virgilio Chávez Bardales, en su condición de miembros del directorio del Sub Cafae. Así como a Ary Thassia Oliveira Rodríguez, como gerente general de esa entidad.

Denuncia por los presuntos actos ilícitos, fraude contra las personas jurídicas y/o administración fraudulenta. “Por ocultar a los accionistas, socios, asociados, auditor interno, auditor externo, según sea el caso o a terceros interesados, la verdadera situación de la persona jurídica, falseando balances, reflejando u omitiendo en los mismos beneficios o pérdidas o usando cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables.

Omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo directivo u otro órgano similar o al auditor interno o externo, acerca de la existencia de intereses propios que son incompatibles con los de la persona jurídica” señala Ríos, quien es trabajador administrativo del centro de educación básica alternativa del colegio “Ramón Castilla y Marquesado” y docente de la IE “Túpac Amaru”.

Consecuentemente es miembro hábil del Sub Cafae, comité que se dedica a la administración de los fondos que proceden de los descuentos de las remuneraciones de los trabajadores antes indicados.

“El Cafae es un comité que se rige por Ley, como la Constitución Política del Estado, del Código Civil y procesal civil, sus estatutos y otros; por lo tanto, sus funcionarios y trabajadores deben cumplir estrictamente con las normas y deben traslucir sus decisiones u opiniones, cuando desempeñan sus funciones” puntualiza el denunciante.

Entre los varios párrafos de su denuncia, uno llama especial atención porque da a conocer cómo el directorio habría mostrado predisposición en una convocatoria en la que salió ganadora la actual gerente Ary Oliveira.

“Ingresé un documento por mesa de partes del Sub Cafae el pasado 5 de febrero 2021, pidiendo que se declare nulo el concurso público interno de méritos bajo apercibimiento. Solicitud que fue notificada a cada uno de los miembros del directorio, pero que no hicieron nada. Ese concurso consentido por el directorio, permitieron que Ary Oliveira Rodríguez, postule y lo gane.

Lo que deviene en ilegal pues dicha plaza es un cargo de confianza, según nuestra legislación, no puede salir a Concurso Público, hecho que permitieron los directivos, quienes podrían estar coludidos” subraya Ríos.

Finalmente, da a conocer al ministerio público que Ary Oliveira, no cumple con el perfil para ocupar el cargo de gerente, por no contar con título de Magister y no tener los 07 años de experiencia obligatoria, que requiere el manual de organización y funciones del Sub Cafae SE.

También informa a la fiscalía que Ary Rodríguez, habría adquirido una casa ubicada en la calle Fanning, a 150 mil soles. “Cuya compra y actual refacción sería resultado de un supuesto enriquecimiento ilícito, por lo que pido que se le investigue ya que los miembros del directorio no hacen nada, haciendo parecer una conducta cómplice en todo lo que se refiere a la gerente” suscribe Ríos Runciman.

Se espera que la fiscalía haga su tarea.