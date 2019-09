Interpretaciones ediles

Se invoca a la ley muda, se invoca a la ley y sus vacíos, mientras el ente rector que es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante la incertidumbre ciudadana no se sentiría en la responsabilidad institucional de emitir algún pronunciamiento oficial.

Queremos o mejor dicho nos lleva a pensar que quizás para ellos la ley también les mira de reojo, con sus devaneos producto de ambigüedades y vacíos que en innumerables casos nos ponen al libre albedrío de la interpretación.

En este caso es un tema edil. Ya han pasado varios días desde que el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Martín Arévalo, ha sido enviado a la cárcel por una denuncia de presunto delito de cohecho propio al propalarse un video donde se le ve recibiendo dinero de una también presunta coima.

El caso es que su defensa con el derecho que le asiste al procesado, ha presentado un recurso de apelación contra ese mandato de prisión preventiva de 9 meses, para que la fiscalía profundice sus investigaciones y para que el juzgado luego determine culpabilidad o no.

En este intermedio inmediato, la municipalidad de San Juan ha quedado con la sensación de orfandad en lo que respecta al despacho de Alcaldía, expuesta a las interpretaciones de la ley, y con un primer regidor que reclama invocando también a la ley, su deber de asumir de forma automática, ante la ausencia del alcalde titular.

Dicen porque los procedimientos se “flexibilizan” y que “no es necesario seguir todo el proceso (entiéndase legal) para llegar a determinar las acciones a seguir en la municipalidad”. Eso por un lado de la interpretación.

El otro frente de la interpretación señala (ambos invocan jurisprudencia) que “se tiene que poner en marcha el procedimiento regular de convocatoria a sesión de concejo extraordinaria por cuatro regidores”.

En ambos casos, si se reconoce que le corresponde la encargatura al primer regidor. Y un tercer acto, se podría decir, es que ya han dado a conocer este caso al JNE que “ya conoce todo esto y está en trámite”. Han solicitado la suspensión del alcalde de San Juan desde el último lunes 23 de setiembre. Mientras también la apelación presentada está en días de resolverse, se habla de un plazo de 72 horas, pero está sujeto a que no afecte a otras audiencias programadas.