Fiscalía anticorrupción inicia investigaciones preliminares.

La denuncia fue interpuesta por el actual procurador anticorrupción Mauricio Sotomayor, “Abogado encargado de formular denuncia en contra de Admer DA SILVA VILLACORTA, Edwar YAICATE SHUÑA, Wilson AMPUDIA GUERRA, Samuel VÁSQUEZ ARICARA, Teresita de Jesús BOCANEGRA CACHIQUE, Enrique Domingo CHALCO RUIZ, Rocío PINEDO FLORES, Hugo Miguel RODRÍGUEZ FERRUCCI, Yuri Alfonso ALEGRE PALOMINO, Herman Federico SILVA DELGADO, Aníbal MUÑOZ MENDOZA, Keyter Francisco MEZA TELLO y Guillermo ANGULO ARÉVALO, en calidad de autores en la comisión de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos-Colusión Agravada, Peculado Agravado y Falsificación de Documentos en agravio de la Dirección Regional de Salud de Loreto-DIRESA y del Estado, en mérito a los fundamentos que seguidamente expone.

Admer DA SILVA VILLACORTA, ex-secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores del Sector Salud de la Dirección Regional de Salud de Loreto, afiliado a la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, base de la CITE-CGTP-SUT-DIRESA-LORETO-FENUTSSA, periodo 2014-2016. Domicilio: Av. Miguel Grau N° 1812, Iquitos.

Edwar YAICATE SHUÑA, ex-secretario de Organización SUT-DIRESA-LORETO-FENUTSSA, periodo 2014-2016. Domicilio: Av. Miguel Grau N° 1812, Iquitos.

Wilson AMPUDIA GUERRA, Ex-Secretario de Economía SUT-DIRESA-LORETO-FENUTSSA, periodo 2014-2016. Domicilio: Av. Miguel Grau N° 1812, Iquitos.

Samuel VÁSQUEZ ARICARA, Ex-Secretario de Control y Disciplina SUT-DIRESA-LORETO-FENUTSSA, periodo 2014-2016. Domicilio: Av. Miguel Grau N° 1812, Iquitos.

Teresita de Jesús BOCANEGRA CACHIQUE, Ex-Secretaria de Derechos Humanos y Asistencia Social SUT-DIRESA-LORETO-FENUTSSA, periodo 2014-2016. Domicilio: Av. Miguel Grau N° 1812, Iquitos.

Enrique Domingo CHALCO RUÍZ, Ex-Secretario General SUT-DIRESA-LORETO-FENUTSSA, periodo 2012-2014. Ex-Secretario General del Comité Ejecutivo Regional Loreto-CER de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, periodo 2014-2016 y Secretario General Nacional del Comité Ejecutivo Nacional CEN de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, periodo 2017-2019. Domicilio: Av. Miguel Grau N° 1812, Iquitos.

Rocío PINEDO FLORES, Trabajadora de DIRESA y proveedora de fotocopias y anillados de la Dirección Regional de Salud de Loreto desde el año 2012 hasta la actualidad. Domicilio: Av. Miguel Grau N° 1812, Iquitos.

Hugo Miguel RODRÍGUEZ FERRUCCI, Ex-Director General de DIRESA años 2012-2013. Domicilio: Av. Miguel Grau esquina con calle Leticia, Iquitos- Dirección General del Hospital Iquitos.

Yuri Alfonso ALEGRE PALOMINO, Ex-Director General de DIRESA año 2014. Domicilio: calle Caballero Lastre S/N – Curva de Morona Cocha, Iquitos, Centro de Salud de Morona Cocha.

Herman Federico SILVA DELGADO, Ex-Director General de DIRESA años 2015-2016. Domicilio: Av. Abelardo Quiñones Km 1.5 Belén-Gobierno Regional de Loreto.

Aníbal MUÑOZ MENDOZA, Ex-Director General de DIRESA años 2016-2018. Domicilio: Av. Abelardo Quiñones Km 1.5, Belén – Dirección Regional de Salud de Loreto.

Keyter Francisco MEZA TELLO, Director Ejecutivo de Administración de la Dirección Regional de Salud de Loreto. Domicilio: Av. Abelardo Quiñones Km 1.5, Belén -DIRESA. Guillermo ANGULO ARÉVALO, Director General de la Dirección Regional de Salud de Loreto. Domicilio: Av. Abelardo Quiñones Km 1.5 Belén- DIRESA.“En el año 2012 el Sindicato Unificado de Trabajadores del Sector Salud de la Dirección Regional de Salud de Loreto- SUT-DIRESA-LORETO-FENUTSSA, adquiere tres (03) fotocopiadoras, con la única finalidad de ser proveedor único y exclusivo de fotocopias y anillados de la DIRESA, para lo cual han utilizado como supuesta proveedora a la trabajadora Rocío PINEDO FLORES, habiendo sido favorecidos ilegalmente por funcionarios de la DIRESA, a pesar que el Sindicato no puede ser proveedor.

Que, en el año 2015 el Sindicato SUT-DIRESA-FENUTSSA con documentación fraudulenta solicitó y le fue otorgado en calidad de préstamo por parte del Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Dirección Regional de Salud de Loreto-SUB-CAFAE-DIRESA, la suma de S/.30,000.00, señalando que la devolución del dinero se realizará con el “cobro de las Facturas por concepto de Fotocopias y Anillados que le adeuda DIRESA”.

Que, en el mes de febrero del 2016 el Lic. Adm. Edgar Alcides GÓMEZ ROCA, en ese entonces Administrador de DIRESA, denunció públicamente que el Sr. Admer DA SILVA VILLACORTA habría estado intentando cobrar S/.60,000.00 con facturas aparentemente falsas pertenecientes al Sr. José Alfredo CORREA AREVALO, por servicio de fotocopiado y anillado desde el año 2014 y denunció que estaba siendo chantajeado y hostigado por el dirigente sindical Sr. Admer DA SILVA VILLACORTA, porque no le pagaban la supuesta deuda y le amenazaba con botarle de su cargo sino le pagaba la supuesta deuda.

El Sr. José Alfredo CORREA ARÉVALO, propietario de las facturas, envió una carta al director de DIRESA, declarando bajo juramento que nunca prestó el servicio de fotocopiado y anillados y que le entregó Facturas en Blanco al dirigente sindical, Sr. Admer DA SILVA VILLACORTA, por lo que dicha persona sería el único responsable del contenido y emisión de dichas facturas. Señalando que ha denunciado ante la autoridad correspondiente los actos delictivos y que él es propietario de COMERCIAL D.J.A. con domicilio en calle Fanning N° 724, Iquitos y que solamente se dedica a la venta al por mayor y menor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipos y materiales de fontanería y calefacción, así como pinturas y productos de vidrio, conforme lo demuestra con su FICHA R.U.C. N° 10052743121, y no realiza servicios de fotocopiados ni anillados.

De la documentación presentada en la denuncia se señaló que el Sr. Admer DA SILVA VILLACORTA y el Sr. Enrique Domingo CHALCO RUÍZ pretenden cobrar por Facturas que fueron entregadas en Blanco, como si hubieran realizado trabajos de fotocopiado; la DIRESA realizó una investigación interna y el Sr. Abner DA SILVA VILLACORTA manifestó que para brindar el servicio de fotocopiado y anillado, LO GANARON en una Licitación; pero el Lic. Adm. Edgar Alcides GÓMEZ ROCA señaló y aclaró que TODA LA SUPUESTA LICITACIÓN ERA FALSA y que en la DIRESA y las Consultas realizadas al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE no registran como ganador de la buena pro del servicio de fotocopiado y anillado ni al Sindicato ni al Sr. José Alfredo CORREA ARÉVALO.

Que, el Lic. Adm. Edgar Alcides GÓMEZ ROCA señaló que el Sr. Admer DA SILVA VILLACORTA está tratando de sorprender a la opinión pública, pues él sabe que el SINDICATO no puede realizar labores empresariales, pues los fines del Sindicato son la defensa del trabajador y no tiene fines de lucro; y conoce perfectamente que tampoco puede participar, ni intervenir directamente o por medio de terceras personas y se reafirma que el Sr. Admer DA SILVA VILLACORTA le estaba chantajeando a fin de que le pague a nombre del Sr. José Alfredo CORREA ARÉVALO, por una deuda que no existe. FACTURAS FALSAS para pretender pagar la deuda al SUB-CAFAE-DIRESA.

Que, con el OFICIO N° 090-2015-SUT-DIRESA LORETO de fecha 17 de diciembre del 2015, los dirigentes denunciados, solicitaron un préstamo de dinero por la suma de S/.30,000.00 y pretendieron pagar con el supuesto cobro de facturas falsas; dicho préstamo nunca fue pagado, apoderándose del dinero de la DIRESA, señalando que no pagarían nada porque no les han pagado por las facturas falsas. La DIRESA realizó las investigaciones respectivas relacionadas con los “pagos” realizados por fotocopias y anillados, determinándose que el Sindicato nunca ha brindado dicho servicio, pero que si han cobrado como si lo hubieran realizado.

Que, las Facturas Falsas y los montos son (conforme está detallado en la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0076-2017-GRL-DRSL/30.05.01):

– Factura 001-000959 S/.3,540.77

– Factura 001-000949 S/.9,063.40

– Factura 001-000948 S/.5,071.81

– Factura 001-000947 S/.2,965.00

– Factura 001-000945 S/.7,035.86

– Factura 001-000944 S/.7,939.96

– Factura 001-000943 S/.10,579.01

– Factura 001-000942 S/.7,155.54

—————

S/.53,351.35

INSTAURACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra los trabajadores que formaron parte del Sindicato.

Que, con la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0076-2017-GRL-DRSL/30.05.01 de fecha 23 de febrero del 2017, se resuelve Instaurar Proceso Administrativo Disciplinario a los servidores que formaron parte de la DIRECTIVA de SUT-DIRESA-LORETO-FENUTSSA – Periodo 2014-2016; y en sus considerandos señala:

La Directiva SUT-DIRESA-LORETO-FENUTSSA, representada por Admer DA SILVA VILLACORTA, sin ningún Acuerdo de Directiva o Acuerdo de Asamblea General de Trabajadores para solicitar y/o gestionar un préstamo, han solicitado y obtenido un Préstamo del SUB-CAFAE-DIRESA-LORETO por la suma de S/.30,000.00 para ser devuelto de la siguiente manera: S/.17,734.55 se ejecutará con el “cobro de nuestras facturas” (sic) y S/.12,265.45 serán pagados “con los aportes y afiliaciones del Sindicato SUT-DIRESA-LORETO” (sic).

El SUT-DIRESA-LORETO-FENUTSSA, ha intervenido e intercedido ante la Dirección Ejecutiva de Administración y la Dirección de Logística, respecto a la supuesta deuda pendiente a la Proveedora Rocío PINEDO FLORES, con la finalidad de obtener un beneficio económico indebido e ilegal; haciendo lo mismo con la deuda pendiente al supuesto Proveedor José Alfredo CORREA ARÉVALO, propietario de COMERCIAL D.J.A., con el agravante de haber presentado Facturas Falsas, por el mismo supuesto servicio de fotocopiado y anillado.

La Sra. Rocío PINEDO FLORES es Proveedora del SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS de la Dirección Regional de Salud de Loreto desde el año 2011 hasta el año 2016, habiendo cobrado la suma de S/.373,176.17 y teniendo una “DEUDA PENDIENTE” por cobrar de S/.108,101.50, la misma que han pretendido cobrar el SUT-DIRESA-LORETO-FENUTSSA, conforme lo ha denunciado el Lic. Adm. Edgar Alcides GÓMEZ ROCA – Ex-Director Ejecutivo de Administración.

La Proveedora Rocío PINEDO FLORES ha contado con el aval y protección del SUT-DIRESA-LORETO-FENUTSSA desde el año 2011, lo cual se corrobora con la manifestación del Sr. Tony MAGIPO que señaló que el Sindicato era una MAFIA involucrada con la DIRESA-Loreto, que los temas mencionados no serían novedad y pidiendo que haya precedente contra este Sindicato, conforme al ACTA DE REUNIÓN SINDICAL de fecha 16 de septiembre del 2016.

Que, existen claros indicios que el SINDICATO actúa ilegalmente como “PROVEEDOR” de la DIRESA y con el agravante que presentan Facturas en Blanco, Adulteradas y Falsificadas pertenecientes a terceras personas, que NUNCA HAN BRINDADO NINGÚN SERVICIO DE FOTOCOPIAS NI ANILLADOS, que NO HAN PARTICIPADO EN NINGÚN PROCESO DE SELECCIÓN, conforme los documentos que se adjuntan; pero sin embargo HAN OBTENIDO Y SIGUEN PRETENDIENTO OBTENER un beneficio económico ilegal en perjuicio económico de la DIRESA.

SANCIÓN ADMINISTRATIVA contra los trabajadores del Sindicato. Que, con la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0052-2018-GRL-DRSL/30.05.01 de fecha 02 de abril del 2018, se resuelve Declarar la Suspensión sin goce de compensaciones a los servidores que formaron parte de la DIRECTIVA de SUT-DIRESA-LORETO-FENUTSSA – Periodo 2014-2016. ¿PRESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA contra los trabajadores del Sindicato.-

Que, con la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 372-2018-GRL-DRS-LORETO/30.01 de fecha 23 de abril del 2018, se resuelve Declarar la Prescripción Administrativa del proceso administrativo disciplinario seguido contra Admer DA SILVA VILLACORTA y otros; asimismo, extinguida la sanción administrativa contenida en la Resolución Administrativa N° 0052-2018-GRL-DRSL/30.05.01 de fecha 02 de abril del 2018.

Que, la DIRESA no ha tenido la diligencia necesaria para sancionar dentro del plazo de ley a los denunciados; lo cual comprueba el contubernio existente para perjudicar al Estado. Continúan laborando sin ningún problema. Sin embargo, los delitos cometidos están plenamente acreditados. El denunciado Enrique Domingo CHALCO RUÍZ valiéndose de su condición de Secretario General Nacional y de la complicidad del Director General de la DIRESA y sus funcionarios, han obtenido que ninguno de los integrantes del SINDICATO sean sancionados administrativamente.

Que, el Sr. Edgar Alcides GÓMEZ ROCA, Ex-Administrador de DIRESA, en el mes de Febrero del 2016, denunció que los dirigentes sindicales pretendían cobrar con Facturas Falsas, y recién en el mes de Febrero del 2017, se instauró proceso administrativo, es decir, después de un (01) año de haberse realizado la denuncia la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la DIRESA recién se pronunció sobre las irregularidades administrativas realizadas; y en el mes de abril del 2018 sancionan a los dirigentes sindicales con la suspensión de sus compensaciones, pero en el mismo mes de abril del 2018, el Dr. Guillermo ANGULO ARÉEVALO, Director General de la DIRESA de oficio Declara la prescripción administrativa y anula la sanción a los dirigentes sindicales. Más de dos (02) años y no hubo ninguna sanción administrativa, a pesar del enorme perjuicio económico contra la DIRESA.

MONTO DEL DINERO en perjuicio de la DIRESA Loreto. Que, conforme los documentos que se adjuntan, el PERJUICIO ECONÓMICO es la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS Y 17 Soles (S/. 373,176.17), que fue lo que han cobrado ilegalmente desde el año 2012 hasta el año 2016 sin que hayan brindado ningún servicio a la DIRESA y presentar facturas falsas y adulteradas. Que, está acreditado que Enrique Domingo CHALCO RUÍZ, Ex-Secretario General SUT-DIRESA-LORETO-FENUTSSA – Periodo 2012-2014. Admer DA SILVA VILLACORTA, Ex-Secretario General – Periodo 2014-2016, han intercedido y favorecido a la Proveedora Rocío PINEDO FLORES para perjudicar económicamente a la DIRESA; para lo cual han contado con la colaboración de los demás denunciados.

Que, el denunciado Enrique Domingo CHALCO RUÍZ, ha sido Secretario General SUT-DIRESA-LORETO-FENUTSSA en los años 2012 al 2014 y en los años 2014 y 2016 ha sido Secretario General del Comité Ejecutivo Regional Loreto – CER; es decir, en los años que han perjudicado económicamente a la DIRESA, tenía los más altos cargos Dirigenciales en la Región Loreto; no descartándose que haya intercedido para que el denunciado Admer DA SILVA VILLACORTA no haya sido sancionado administrativamente. Además, actualmente, tiene la condición de Secretario General Nacional del Comité Ejecutivo Nacional CEN de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud – Periodo 2017-2019.