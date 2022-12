Declaró el director de gestión Institucional de la GREL, Herbert Sánchez.

Ojalá y no se queden en “letra muerta” y el año 2023 ese presupuesto sirva para los alimentos de los internos de las residencias estudiantiles.

El funcionario explica por qué en el presente año que ya se va, no vino presupuesto para los internados de Loreto que reciben a los alumnos de las diversas comunidades donde no hay colegios primarios y secundarios. Alumnos muy pobres, que también tienen el derecho universal a una educación adecuada.

“Lo que pasó es que para este año no vino presupuesto para los internados que ven cada una de las Ugel. El MEF ve el presupuesto y coordina con el MINEDU.

El presupuesto llegaba todos los años, pero en el marco de la pandemia se dejó de atender. Pensábamos que en el año 2022 venía incluido dado que se iniciaban las clases, pero no lo consideraron porque decían que estaban atendiendo a los alumnos con alimentos de Qali Warma. Nosotros formulamos los requisitos al MEF y educación y no lo consideraron por el tema Qali Warma. Sin embargo, vemos que la atención es deficiente. Esos alimentos no cubren la nutrición que realmente necesitan los niños.

Hemos venido gestionando desde el mes de marzo de 2022 ante el MEF y Minedu, pero no se logró resultados. Aunque sí se ha logrado que en el proyecto de presupuesto para el próximo año 2023, sea considerado.

Se ha considerado un presupuesto de 15 millones de soles para atender a todas las residencias estudiantiles de la región Loreto. En base a un costo diario de 10 soles por cada ración.

La Ley de presupuesto ha salido publicada, solo faltan los anexos donde se puede verificar los aportes. Con eso no tendríamos problemas en el año 2023.