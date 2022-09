Arena muy blanca y limpia. Aguas del Nanay sumamente frescas, hacen a la playa de Pampachica una de las más apreciadas para mitigar el calor intenso. Además, que el costo de transporte es aceptable. Los potajes brindados igual.

Una canoa cobra 4 soles por persona, por ida y vuelta. Los trasladan, les dan un ticket el mismo que muestran al retorno para no pagar ni un sol más. Las sombrillas en Pampachica no son alquiladas, cada familia puede elegir con la que se queda. Los responsables de cuidarlas, ofrecen bebidas y comida a precios cómodos.

La juventud es la que más visita la playa mencionada, así como padres de familia con sus niños. Lo que llamó la atención fue que, siendo viernes, donde también hay concurrencia significativa como un sábado y domingo; no hayan estado presentes salvavidas, como sí se han apreciado en otra oportunidad.

Una de las más bonitas playas de Iquitos, por lo cerca, cómoda, su arena blanca y agua fresca que hace olvidar la intensa temperatura que hay por estos días. “Estoy encantada, nada de envidiar a las playas de Brasil” dijo Caroline, una joven brasileña estudiante de medicina, que por hoy está en Iquitos. De seguro tiene toda la razón.