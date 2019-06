Integrantes de la Logia Unión Amazónica 5 Nº 25 participaron en desfile especial

Logia fue fundada en 1,869 por miembros de la Marina de Guerra apostados en Iquitos.

Celebración del 150 Aniversario concluyó con un paseo por el río Amazonas.

Con atuendos vistosos, ayer domingo, los miembros mencionados participaron en el desfile por motivo de un aniversario más asentados en Iquitos/Loreto. Los locales recibieron muy bien a sus pares llegados desde varias partes del Perú y del extranjero como Manaos, Tabatinga/Brasil, Chile, Estados Unidos, entre otros. Un día antes tuvieron una cena de confraternidad en el Club Caza y Pesca. Ayer luego del desfile, recorrieron el caudaloso río Amazonas por el 150 aniversario de la mencionada Logia Unión Amazónica 5 # 25.

Hasta hace poco Carlos Miguel Chávez Ibazeta, fue el presidente de la Logia mencionada, hoy se ha renovado la directiva y está presidida por Teddy William Alegría.

“Nuestra Logia siempre está velando por la ética y moral, busca a hombres libres de buenas costumbres que acompañen los estudios de la vida. El primer iniciado en el Perú allá por el año 1869; fue Remigio Morales Bermúdez. En Iquitos fue Felipe Alzamora.

La Logia es una institución discreta, no pública, forma a hombres en virtudes y buenas costumbres que coadyuven al crecimiento de la sociedad, a lograr su desarrollo. Actualmente somos 60 hermanos activos, estamos felices por un aniversario más y agradecidos que hayan llegado más hermanos desde otras partes del Perú y el mundo”, puntualizó Alegría.

¿Existen rituales misteriosos, ocultos?

-Tenemos rituales, pero son altruistas, no hay nada fuera de lo normal. El resto son mitos urbanos.

Declaró el nuevo presidente de la Logia, agregando que el encargo hecho por sus hermanos, es por el periodo de un año. Ayer el presidente saliente y el entrante tuvieron el alto honor de izar el pabellón de la región Loreto en la Plaza de Armas.

RESEÑA HISTÓRICA

“Un 24 de junio de 1869 se funda en la ciudad de Iquitos la Logia Unión Amazónica 5 Nº 25, Logia señera que tiene por dignidades en esa fecha al R:. H:. Federico Alzamora Pequeño, su venerable maestro, Q:.H:. Enrique Espinar Rueda primer vigilante y el Q:.H:. Alejandro Rivera como segundo vigilante.

En aquella época QQ:.HH:. como Marcial Amadeo, Pinón, Ulpiano Tizón, José Joaquín Ribeiro, David Howell, Arnaldo Larrea, Alejandro Newell; acompañan este emprendimiento para dar origen a este taller. Su primer templo sería edificado en el terreno del colaborador Eduardo Raygada, siendo su primer techo de hoja como era frecuente en el Iquitos de aquella época.

Tanto Felipe Enrique Espinar Rueda como Federico Alzamora Pequeño, fueron dos ilustres oficiales de la Marina de Guerra del Perú que fieles a sus postulados supieron hacer de Iquitos una ciudad próspera y en la Amazonía hicieron gala de la multiplicidad de capacidades con las que estaban dotados, contribuyendo sustancialmente al desarrollo de esta hermosa parte del país.

Como homenaje a estos ilustres personajes (ex presidente Morales Bermúdez) que hicieron ver la luz de la masonería en Iquitos, casi a la par de la fundación del puerto fluvial y con el ánimo de abrir sus puertas y permitir el ingreso de ciudadanos para poder absolver algunas de sus dudas, los miembros de esta logia encabezados por su actual venerable maestro Carlos Chávez Ibazeta, permitieron que más de 25 personas, entre ellos una familia chilena, visitaran el local de la Logia el día sábado en horas de la tarde.

La masonería como asociación discreta, filantrópica y de carácter iniciático abriéndose luego una estación de preguntas que fue muy provechosa para los visitantes.

A lo largo de sus 150 años muchos personajes de la vida civil y militar han pasado por este taller y lo han dirigido en diferentes etapas.