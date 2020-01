Integrantes de la agrupación musical “Banda Explosiva” casi pierden la vida

Regresaban de la localidad de Caballo Cocha a bordo de un rápido

Milagro de año nuevo. Se llevaron el susto de sus vidas, pensaron en lo peor e incluso que ya no había más nada que hacer. Sin embargo los milagros existen y por gracias de Dios, los integrantes de la “Banda Explosiva” están vivos para contarlo.

Al parecer, la distracción del que conducía el rápido por poco provoca una tragedia. En su cuenta de Facebook, el conocido comunicador Franco Meléndez, el mismo que está al tanto de las notas del espectáculo iquiteño, posteó lo siguiente.

“Mientras retornaban a Iquitos luego de la celebración de año nuevo, la agrupación Banda Explosiva tuvo un serio percance que les pudo haber costado la vida. Todo esto sucedió el día de hoy (ayer), al promediar la una de la tarde; una mala maniobra de la tripulación de la nave, que los traía de regreso a casa, los llevó a chocar contra el canto del río, que los hizo meterse entre los árboles de donde no podían salir. Todo sucedió en segundos. Según se supo el piloto se distrajo y pudo pasar lo peor. No hay ninguna publicación oficial del grupo y todo se pudo saber por las publicaciones de los mismos integrantes que estuvieron posteando lo sucedido. Banda Explosiva estuvo en la ciudad de Caballo Cocha por la fiesta de año nuevo”. (C. Ampuero)