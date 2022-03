Directora afirma haber solicitado apoyo a las autoridades educativas sin tener respuestas positivas.



La Lic. Adela Mera, directora de la Institución Educativa Inicial N° 602 Primavera, que está ubicado en la calle Benito Tuesta en el distrito de San Juan Bautista. Habló sobre la urgente necesidad de contar con un personal de guardianía debido a los constantes robos de los que son víctimas en la institución.

De acuerdo a la directora Mera, los niños se encuentran expuestos a un peligro constante, ya que ante cualquier descuido, personas de mal vivir que habitan al rededor de la zona tratan de ingresar al local y en muchas oportunidades consumen sustancias tóxicas sin respetar la presencia de los niños.

“Estas personas a veces se ponen en la vereda o se meten a la institución y consumen drogas sin importarles los niños que se encuentran aquí, nosotros hemos hecho de todo, pero esto es cada vez peor, tenemos varias denuncias que hicimos por los robos que han ocurrido”, señaló

Asimismo, la docente expresó que tanto ella como directoras anteriores, han presentado documentos a las autoridades educativas para que se pueda contratar un guardian. Sin embargo, hasta la fecha las respuestas son negativas.

“Nos han dicho que falta presupuesto, que hay que esperar, o simplemente no nos responden, no podemos poner en riesgo la integridad de nuestros niños, son ellos los más expuestos si estas personas siguen rodeando la institucuón”, declaró.

La directora Adela Mera, recalcó que son víctimas del robo de sus materiales durante años, ya que en horas de la noche la institución no cuenta con un encargado que pueda cuidar de las pertenencias que se encuentran en los salones. (D.Rengifo)