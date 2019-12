Inspeccionan mercados y locales comerciales

Defensa civil para supervisar sus instalaciones y prevenir siniestros

Con la finalidad de prevenir incidentes y siniestros que se pudiesen lamentar, y que ya se han registrado en distintos establecimientos de nuestra ciudad, como los incendios en Morona Cocha y Sachachorro, Defensa Civil de Maynas puso en marcha un plan de contingencia por fiestas de fin de año.

Roy Llerena, jefe de Defensa Civil de Maynas, detalló que este plan consiste en inspeccionar todos los mercados y centros comerciales de la ciudad que reciben continua y masiva visita de clientes, supervisando si los mismos cuentan con buenas instalaciones eléctricas, salidas de emergencia, señalética y extintores que les permita actuar de manera rápida ante un caso de emergencia.

El funcionario también refiere que ya estuvieron visitando el Mercado Productores y Mercado Central, donde encontraron algunos problemas en las instalaciones eléctricas, por lo cual se les dio cinco días hábiles para subsanar dichas observaciones; asimismo, refiere que continuarán inspeccionando en estos días los locales comerciales.

Llerena también hace un llamado a los ciudadanos a tomar sus propias precauciones desde el hogar, sobre todo en estas fechas, para así no lamentar hechos terribles; por tanto, exhorta a no sobrecargar los tomacorrientes, no dejar los aparatos eléctricos y árboles de navidad, conectados mucho tiempo o toda la noche, en los días de fiesta procurar dejar todas las conexiones eléctricas desconectadas, para evitar cortos circuitos que puedan generar incendios. (R. Graicht)