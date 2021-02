Inseguridad sanitaria en el Puerto Fluvial de Masusa

No existe control en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad



Un total descontrol es lo que se puede apreciar cada día en el Puerto Fluvial de Masusa, donde no se exige el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del virus, siendo muy pocos los que hacen uso de la mascarilla.

En este puerto casi todos no cumplen con las medidas sanitarias establecidas por el gobierno para la prevención del Covid-19, también se puede observar que usan la mascarilla como collar o brazalete y a pesar de que el protector facial es una obligación al momento de viajar, no existe control que haga respetar esta norma.

Mientras tanto, los casos de Covid-19 continúan en aumento y la población sigue sin tomar consciencia. Lamentablemente, este panorama no solo se da en este puerto si no que son varios los puntos de la ciudad en los que se puede apreciar la falta de interés por las normas sanitarias para evitar la propagación del virus. (R. Graicht)