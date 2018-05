Por donde se le mire al proceso de acusación, investigación y sanción a Paolo Guerrero, huele a injusticia mundial, y una vez más corren las especulaciones sobre la confiabilidad en la FIFA que nos parece ha empujado a parecerse a las leguleyadas de ciertos delegados en las calurosas contiendas de nuestro querido “Pelota de trapo” de Iquitos.

La seriedad de la federación mundial de fútbol se nos ha caído a los peruanos, demasiadas sospechas en el procedimiento para hacer ver culpable al jugador de nuestro país Paolo Guerrero. Cómo les explicamos a nuestros pequeños hijos que Paolo es víctima de un no sabemos qué, ni porqué el ensañamiento de la federación mundial.

En el último de los casos, se aplica en la vida civil, jurídica y militar, algo así como nos dicen la frase: “la duda, favorece al reo”. No necesitamos ser especialistas en periodismo deportivo para sentir a la luz de ciertos hechos concretos, no solo al jugador Paolo Guerrero le están robando el mundial de fútbol, sino a millones de hinchas peruanos que muy difícil perdonarán tamaña injusticia mundial.

Le han suspendido catorce meses que le impuso el TAS, el tribunal de apelaciones de la FIFA, lo que le impide disputar el Mundial de Rusia 2018. El delantero de la selección peruana está muy indignado por esta medida que se dio en la instancia final. Nosotros también nos enojamos junto a nuestro jugador, ejemplo de perseverancia y luchador en la cancha.

Guerrero ha dicho: “Es hora de que yo me pronuncie, estar pasando por esta injusticia después de seis meses y hoy tener una decisión donde el TAS ratifica catorce meses de suspensión para mí es durísimo, son horas muy duras para mí y mi familia. El fútbol para mí es mi sueño y continúa siendo mi sueño, he tenido la suerte de crecer como futbolista”.

“No he consumido ningún tipo de droga o sustancia prohibitiva, jamás he tenido la voluntad de hacerlo porque nunca me ha llamado la atención y siempre he sido profesional. Nunca me ha hecho falta probar ese tipo de cosas. He llevado charlas desde muy niño para saber qué cosas puede consumir y no puede consumir un atleta”.

“El fútbol para mí nace sobre mi talento y mi condición física. Me basta con eso. Yo quería contarles que en el curso de este proceso he demostrado varias cosas: que nunca he consumido una droga, eso ya fue probado; nunca tuve mi intención de mejorar mi performance, porque este té tampoco mejora performance y eso ya fue probado en la FIFA, la WADA y el TAS; yo estaba bajo régimen de la selección, bajo protocolos de seguridad y nutrición. Tomé el té que el mozo no debería haber servido a un jugador profesional”.

“A las personas que contribuyeron a esta vergonzosa injusticia les digo que me están robando el Mundial y quizá mi carrera también, espero que consigan dormir en paz. Yo estoy viendo con mis abogadas tomar las siguientes acciones”. Palabras sentidas de un guerrero abatido, y desde Loreto, desde nuestra región amazónica, le decimos no te rindas, es solo una batalla librada, porque la guerra con los misiles de la verdad, deben tener otro final.