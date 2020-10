Inició el mes morado

Anda del Cristo Moreno fue colocada en los exteriores de la catedral de Iquitos

Hermandad del Señor de los Milagros propone realizar una “procesión móvil”.



Ayer inició el mes de octubre, también llamado por los fieles católicos como el “mes morado” por estar consagrado al Señor de los Milagros y si bien este año, debido a la pandemia del COVID-19, no se pudo realizar ninguna celebración multitudinaria por el inicio de estas fechas tan importantes para el pueblo cristiano católico, ello no fue motivo para que los fieles dejen de lado su fe.

Es por ello que, ayer desde muy temprano el anda del Señor de los Milagros fue colocada en los exteriores de la Catedral de Iquitos para que los fieles puedan acercarse a orar ante el Cristo moreno, pero, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad, manteniendo su distancia y sin poder tocar la sagrada imagen.

Asimismo, cuando el anda estaba siendo colocada en los exteriores de la Iglesia Matriz, el Padre Miguel Fuertes, realizó una oración ante todo los presentes para dar gracias a Dios por el inició de un nuevo mes, pedir sanidad por los enfermos y paz para los que perdieron a sus seres queridos a causa de la pandemia del COVID-19 u otras enfermedades.

La imagen permaneció solo el día de ayer desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, siendo vigilada en todo momento por los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros, para así evitar la aglomeración de personas.

A su vez, Rony Vásquez Trujillo, Presidente de la Hermandad del Señor de los Milagros, indicó que están proponiendo que el día 31 de octubre se realice una “procesión móvil”, es decir, que la imagen de Cristo sea colocada en un automóvil y recorra las principales calles e iglesias de la ciudad de Iquitos, aunque detalló que dicha propuesta aún está en debate y por el momento no ha sido aprobada por el Vicariato Apostólico de Iquitos.

(R. Graicht)