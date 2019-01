La Municipalidad Distrital de Punchana a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social (Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Promoción de la Juventud), invita a participar a todos los niños (as), adolescentes punchaninos de las Vacaciones útiles “Punchanita Deportivo 2019”, con la finalidad de fortalecer el lado psicomotriz y mental de su niño.

Los pequeños de la casa aprenderán en estas vacaciones útiles las siguientes disciplinas: matemática, comunicación, inglés, teatro, vóley, fulbito, danza, Pintura y natación. La inauguración será el próximo lunes 14 de enero, en las instalaciones del Polideportivo I.E. “Teniente Manuel Cavero Muga”, a las 8:00 am.

Las inscripciones gratuitas se realizan en la oficina de la Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Promoción de la Juventud 2º piso del Mercado Clavero, en el horario 7:00 am. a 02:45 pm. de lunes a viernes, para niños y niñas de 6 a 12 años de edad.