Ingeniero civil salva de morir a manos de unos asaltantes

Delincuentes dispararon a quemarropa al notar que no tenía dinero

Mal dato. Leoncio Huamán Quispe, está vivo de milagro, luego que una banda de avezados delincuentes le dispararan a quemarropa, afortunadamente la bala no impactó en su cuerpo y reventó en el piso.

Cerca de las 6 de la tarde de ayer, el agraviado junto con un amigo llegaron hasta el banco Interbank, para celebrar un contrato. Al parecer, habían depositado una cuantiosa suma de dinero en dicha entidad financiera.

El mal dato que obtuvieron los hampones, era que estas personas transportaban en su poder por lo menos 50,000 soles. Fue así que les persiguieron desde el centro de la ciudad, hasta el domicilio del ingeniero civil, ubicado por el cruce de las calles Calvo de Araujo con Pilco Pérez, en el distrito de Iquitos.

Los delincuentes encañonaron a los dos agraviados. Les exigieron que les entreguen el dinero, pero ninguno de ellos tenía el efectivo. Al ver que el dato no había sido exacto, dispararon a quemarropa al ingeniero civil pero se interpuso su compañero quien desvió el proyectil de bala que impactó en el suelo.

Los delincuentes huyeron en sentido contrario por la calle Calvo de Araujo y desaparecieron del lugar. De inmediato los familiares del agraviado corrieron hasta el departamento de Seguridad del Estado para avisar del frustrado asalto.

Minutos después llegó personal de la oficina de criminalística para levantar las evidencias del caso, asimismo agentes de investigación y personal del Ministerio Público, quienes estarían detrás de uno de los presuntos asaltantes. (C. Ampuero)