*Expresó escuetamente el director regional de educación Roberto Pinche Flores.

Lo hizo luego de participar en el primer congreso regional de educación rural en Loreto que concluirá el día de mañana. En el evento estuvo presente la viceministra de interculturalidad Elena Burga Cabrera.

Al director Roberto Pinche, se le pudo preguntar sobre el resultado de la auditoría independiente que se hizo al Sub Cafae del sector educación, luego de la renuncia del ex gerente Félix Reyna. No dijo mucho, pero sí algo como para sacar una idea de lo delicado que se le presenta el futuro panorama legal para el mencionado exgerente.

“Tenemos por política dentro del directorio del Sub Cafae, la reserva y la confidencialidad, por lo que no puedo extenderme en comentarios ya que hay acuerdos de directorio. El sub cafae no maneja recursos públicos o recaudaciones que se les haga descuentos a los maestros como es el caso de la Derrama.

Vive de préstamos otorgados de bancos como el Continental, está en el régimen 728 un régimen casi privado. Tenemos las recomendaciones de la auditoría externa que se realizó y de acuerdo a eso ya se le dio las atribuciones al gerente actual para que proceda conforme lo indica la auditoría, que son las acciones legales”, habló Pinche Flores.

¿Podría decir si es que hubo perjuicio o no al sub cafae en la gestión de Félix Reyna?

-Obviamente que el informe final de auditoría indica que sí hubo, pero nosotros no podemos hacer luz porque podríamos poner en autos a las personas involucradas. Nosotros haremos las respectivas acciones ante el ministerio público, obviamente siguiendo el debido proceso.

De otro lado ¿importante este primer encuentro de docentes rurales?

-Así es. Es para intercambiar experiencias entre los maestros de la mayor parte de provincias, luego de haber focalizado varias instituciones educativas que están presentes. Es para darles asistencia técnica respecto a la interculturalidad, esta asistencia permite fortalecer la capacidad de los maestros en la zona rural en temas de Estado, redes educativas, currículo, etc.