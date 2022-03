Cada embarcación fluvial de producto forestal maderable transformado de origen ilícito estaría valorizado en un aproximado de 2 millones soles



La división de investigación de alta complejidad de la PNP realizó un resumen del expediente y de la investigación que hicieron desde el año 2008, a través de una nota de prensa que fue enviado a los medios comunicación.

En la nota se puede leer que, los agentes de la Diviac en coordinación con la fiscalía especializada en Medio Ambiente, desarticularon a la presunta organización criminal integrada por funcionarios de la Gerencia Regional de Flora y Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali, Gerencia Regional de Flora y Fauna Silvestre de Loreto, un postulante a la Alcaldia Punchana 2022, entre otros funcionarios y servidores públicos.

El documento expuso el MODUS OPERANDI de dichas personas:

Elizabeth Lazares De La Cruz (a) “La Dura” es la cabecilla de la organización criminal “Los Duros del Amazona”, quien desde el 2008 utiliza sus empresas como fachada para blanquear la madera y cubrir sus actos ilicitos en coordinación con Luisa Marcedes Cuadros Alcántara, alias “Luisa”, quien funge como lugarteniente de la organización criminal, ejecutando cuatro etapas para el proceso del blanqueo de madera.

La primera etapa era la tala ilegal de árboles en su especie tornillo y caoba, eran extraídas en zonas inhóspitas que no cuentan con permiso forestal, para luego ser transportado vía fluvial a los Centros de Transformación Primaria en el distrito de Mazan.

La segunda etapa

Para poder trasladar la madera de Loreto hacia Iquitos, tenian el apoyo de los servidores públicos del Puesto de Control de Mazán de la Gerencia Regional de Flora y Fauna Silvestre de Loreto, quienes omitian su función proporcionando a la organización criminal documentos oficiales (sellados y validados por la autoridad forestal).

Tercera etapa

Los Duros del Amazona, contaba con funcionarios y servidores públicos de la Gerencia Regional de Flora y Fauna Silvestre de Loreto, quien proporcionaba documentación administrativa exigida por ley (GUIAS DE TRANSPORTE FORESTAL, RESOLUCIONES, etc.) con información falsa para “APARENTAR EL ORIGEN LÍCITO” del producto forestal maderable transformado, concretándose “EL LAVADO DE MADERA”, es decir el producto forestal maderable que se obtuvo de manera ilícita era declarado como si se hubiera extraído en Zona Concesionada o con Permiso Forestal.

La cuarta etapa

Luego de obtener la documentación aparentemente legal, aceleraban la inspección del producto forestal, para ello contaban con el apoyo de un funcionario de la Gerencia Regional de Flora y Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali, quien autorizaba el despacho del producto forestal maderable, para luego simular la compra del producto forestal maderable por empresas utilizadas como fachadas, quienes se encargaban de transportar vía terrestre a los departamentos de Lima y Lambayeque para su venta final.

Finalmente la nota señala que el tráfico ilegal de madera es un negocio millonario que es posible por la colusión entre mafias, autoridades forestales, tramitadores, transportistas y muchas veces de malos elementos policiales. En la actualidad según datos del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), un 66% de la madera que exporta Perú es de procedencia ilegal.

(C. Ampuero)