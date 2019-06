Información sobre acoso sexual fue recibida por parte de la DREL

Precisó Abg. Leslie Díaz Guerra, fiscal provincial de Prevención del Delito

No existe falsedad en la información vertida por parte del Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito, donde se da a conocer las estadísticas de cuantas denuncias existen en la región en contra de docentes por el delito de acoso sexual en agravio de menores de edad, es lo que mencionó la Abg. Leslie Díaz Guerra, fiscal provincial de Prevención del Delito.

La información referida en una publicación anterior, donde Luis Pinedo Piña, director de la DRE Loreto, hace mención que los datos proporcionados por el Ministerio Público respecto a 7 casos de violación o tocamientos indebidos, son falsos; la fiscal a cargo señaló que no se refiere a estos delitos, sino al delito de acoso sexual a menores, teniendo en cuenta que estos informes fueron entregados por la misma DREL.

Tras constantes visitas a la Dirección Regional de Loreto-DREL, ésta hizo llegar a la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, todo lo concerniente a denuncias que en su momento no fueron tramitadas contra docentes que presuntamente habrían acosado a niños y niñas; además, aquellos procesos en contra de funcionarios que tenían a su cargo dichas investigaciones pero que no cumplieron conforme a sus atribuciones.

Los 7 casos observados por el director regional de educación, son casos que fueron dados a conocer en el informe otorgado por su propia institución, precisó la representante de la Fiscalía de Prevención del Delito.

La Abg. Díaz Guerra enfatizó que dicha información fue solicitada en reiteradas oportunidades a la DREL, que tras varios requerimientos realizados, finalmente obtuvimos la información solicitada por parte de la DREL.