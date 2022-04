Miembros de la comisaría Iquitos sacaron 115 cajas de material educativo que permanecían en un ambiente, aparentemente, chatarrero.

Operativo se desarrolló con participación del representante del Ministerio Público.



¡Qué barbaridad! Miles de niños al interior de la Amazonía no cuentan con un libro para estudiar y avanzar en sus conocimientos, siendo que la DREL en el año 2019 se dio el lujo de no repartir la dotación encontrada por la policía en una chatarrería. Y eso que en ese año no había pandemia, por lo que las investigaciones deben dar con los responsables de tan descomunal abuso contra el derecho a la educación de las nuevas generaciones de Loretanos.

El último sábado, al promediar las 6 de la tarde, los efectivos policiales recibieron una comunicación telefónica señalando que en un inmueble ubicado en la Av. Miguel Grau se estaba almacenando una enorme cantidad de libros con indicación y logotipo del Ministerio de Educación; de inmediato los efectivos policiales en coordinación con el representante del Ministerio Público Abg. Adrián Bryan Flores Castillo, Fiscal Adjunto Provincial de la 4ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, iniciaron un operativo orientado a la intervención policial.

Ya en el inmueble ubicado en la Av. Miguel Grau N° 1312, donde funciona la chatarrería y recicladora “Fernández”, encontraron a Lita NORIEGA HUAYUNGA (23), constatando una gran cantidad de cajas de cartón con forro de plástico transparente conteniendo material educativo – libros con información del Ministerio de Educación, en cuyas cajas se evidenciaba el logotipo con la inscripción de Dirección General de Educación Básica Regular – Dirección de educación secundaria – Primaria Convocatoria – Cuaderno de trabajo de diferentes áreas educativas distribuidas gratuitamente por el Ministerio de educación, “Prohibido su Venta”, dotación del año 2019.