“Indigna que no les paguen cuando el presupuesto llega para todos los recursos humanos”

Expresó el director regional de Salud, Carlos Calampa, luego de escuchar protestas de trabajadores administrativos y gremio de enfermeras.



Al médico se le pudo abordar cuando se dirigía a observar las instalaciones del módulo covid o también llamado hospital de campaña, construido en la parte posterior del hospital regional. Un módulo al que deben activar e imprimirle celeridad ya que hasta ayer solo había una cama UCI en todo el nosocomio para atender casos de gravedad. Si llegan 2 casos, no habrá donde ponerlos.

¿Por qué no les cancelan a los trabajadores el beneficio que les corresponde?

-Ya se les ha asignado presupuesto y no es posible que no les estén pagando cuando el presupuesto llega para todos los recursos humanos. Hay que ver qué ha pasado en la parte administrativa y de acuerdo a eso tomar decisiones.

El doctor Manrique de Lara Estrada, está asumiendo la dirección del hospital, es una persona técnica. Como sub director lo acompaña el Dr. Baca, es un trabajador capaz y tendrán que ver para orientar el presupuesto.

Tendrán que hacer una reingeniería en la parte administrativa porque hay dificultades y obstáculos en lo que es para pagar deudas que son derechos. No se puede jugar con el sueldo de los trabajadores.

En cuanto al hospital de campaña estamos yendo a recorrer los ambientes, estamos viendo con el doctor Channer Zumaeta, para reactivar cuanto antes ese módulo.

Se impulsará con presupuesto, ante una emergencia se tendrá que “quemar” nuestro presupuesto (Diresa), no podemos dejar que nos gane la dejadez. El gobierno regional también estaría asumiendo parte del presupuesto. (LMHL).