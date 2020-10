Indígenas toman helipuerto de la estación 5 de petroperú

Paralizaron transporte de crudo a nivel nacional







Desde el pasado 28 de setiembre, el transporte de hidrocarburos se ha paralizado totalmente en la estación cinco, ubicada en el distrito de Manseriche, provincia del datem del marañon, en el departamento de Loreto.

Los miembros de varias comunidades indígenas denominados “pueblos y nacionalidades indígenas autónomas del datem del marañon”, tomaron la estación cinco y se posesionaron del helipuerto. También se encuentran realizando bloqueo y plantón a la entrada de dicha estación, provocando una paralización total de transportes de hidrocarburos.

Los manifestantes exigen al Ejecutivo el cumplimiento de los compromisos asumidos con las demandas de los Pueblos, plasmados en diversas actas realizadas en diferentes mesas de diálogos.

Asimismo demandan al Gobierno Regional de Loreto encabezado por el Lic. Elisban Ochoa Sosa una real explicación y rendición de cuenta de cómo, cuánto y que proyectos se está ejecutando desde la aprobación del presupuesto de los 270 millones de soles anuales del fideicomiso en favor de los Pueblos Originarios de la Provincia de Datem del Marañón.

Ante esta inminente toma la empresa petroperú evacuó a sus trabajadores hacia un lugar seguro para proteger su integridad física, mientras tanto, los protestantes manifestaron que no claudicaran en su lucha, hasta que no haya una solución por parte del gobierno central.

(C. Ampuero)