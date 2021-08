Indígenas se enfrentan a la policía y queman camionetas en el Lote 8

Exigen diálogo con comisión de alto nivel de la PCM



Un enfrentamiento miembros de las comunidades nativas y efectivos de la policía nacional del Perú se registró en el campamento de “Percy Rosas” del lote 8 en Trompeteros, el cual dejó como saldo varios heridos, entre ellos, un efectivo de la la unidad de servicios especiales – USE.

En las imágenes que fueron grabadas por los propios trabajadores de este lote petrolero se puede observar, cuando los protestantes queman dos camionetas 4×4, que presta servicio a la empresa Pluspetrol Norte.

Todo hace indicar, que los protestantes de las comunidades aledañas al sector de Lote 8, estarían exigiendo 70 millones de soles a la empresa pluspetrol para poder resarcir los daños ocasionados en sus tierras. Sin embargo, exigen en efectivo más no, en obrasm

El temor invadió la zona petrolera del Lote 8 al momento del aterrizaje de un helicóptero, para evacuar a los trabajadores. Los nativos empezaron a disparar al aire a la nave y necesitaron el apoyo de los policías para el despegue, en donde al final del vídeo se escuchan los disparos.

Entre tanto las federaciones indígenas se manifestaron a través de un comunicado, señalando que hace dos meses las comunidades nativas de San Juan Nativo, San Juan Campesino y Nueva Libertad en torno a lote 8, en la cuenca del Río corrientes, mantienen una posición de vigilancia y control del lote por demandas contra la empresa pluspetrol.

Denunciaron que fueron reprimidos con gases lacrimógenos, perdigones y armas de fuego por parte del Estado peruano, lo cual causó daños a la población. Exigen una consulta previa al gobierno del presidente Castillo y un diálogo con una comisión de alto nivel la presidencia del consejo de ministros.

(C. Ampuero)